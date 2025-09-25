Hasta 400.000 euros para mejorar explotaciones
M. R.
El Gobierno de Asturias ha convocado las ayudas plurianuales dirigidas a entidades asociativas agrarias dotadas con 300.000 euros, ampliables en otros 100.000, para la mejora de las explotaciones. Estas subvenciones permiten a las entidades realizar inversiones para el uso en común de varias explotaciones agrícolas o para el uso privativo de cada uno de sus socios.
Hay dos líneas de ayudas para las anualidades 2025 y 2026, dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.
Podrán optar a estas ayudas las cooperativas agrarias y las sociedades agrarias de transformación con domicilio fiscal en Asturias que presten servicios a las explotaciones de sus socios y asuman la carga financiera de las inversiones.
El gasto mínimo subvencionable es de 6.000 euros.
