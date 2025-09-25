Alan Matthews, profesor emérito del Trinity College de Dublín: "La Política Agraria Común no desaparecerá, pero no será tan independiente"

Alan Matthews es profesor emérito de Política Agrícola Europea del prestigioso Trinity College de Dublín (Irlanda), además estar considerado como uno de los "gurús" en materia de agricultura y ganadería de Europa. En la UE es una voz autorizada que se ha tenido y se tiene en cuenta en muchas ocasiones. Matthews atiende a LA NUEVA ESPAÑA vía correo electrónico para hablar del futuro de la Política Agraria Común (PAC), que de salir adelante la propuesta presentada recientemente por la Comisión Europea sobre los próximos presupuestos (2028-20234) sufrirá grandes cambios, y muchos afectarán considerablemente al sector primario en Asturias.

-En nuestra comunidad han saltado las alarmas en el sector primario porque parece que la PAC "desaparece" o se diluye en el próximo presupuesto europeo.

-La PAC está firmemente arraigada en los Tratados de la UE. La Comisión propone fusionar la PAC en un fondo más amplio, junto con los regionales, sociales y pesqueros. España elaborará un Plan Nacional único para justificar su asignación con cargo a ese fondo de asociación, y la PAC será un capítulo aparte en este plan. Además, existe una cantidad mínima del fondo reservada exclusivamente al gasto agrícola. Por lo tanto, la PAC no desaparecerá, pero tampoco será tan independiente como antes.

-Se habla de recortes considerables en los fondos para la agricultura. ¿Lo ve así?

-La razón por la que la gente teme "recortes considerables" es que comparan la financiación actual de la PAC con el importe mínimo asignado. Es probable que los Estados miembros destinen al gasto agrícola más que este importe mínimo. El importe total sugerido en la propuesta de la Comisión para el fondo de asociación es prácticamente el mismo que el que se gasta actualmente en agricultura, cohesión, políticas sociales y pesqueras. Si la agricultura mantiene incluso la misma proporción, el presupuesto de la PAC también sería el mismo en términos nominales que hoy. Debido a la inflación, el valor real del gasto será menor, pero también lo será el número de agricultores que reciben ayudas. España decidirá cómo distribuir este presupuesto de la PAC entre los agricultores y cómo destinar este gasto a quienes lo necesitan. El presupuesto exacto para la agricultura no se conocerá hasta que se elaboren y aprueben los planes nacionales.

-Los críticos hablan de que la UE está renunciando a su soberanía alimentaria, dejándola en manos de terceros con sus planes futuros.

-Actualmente, no existen pruebas que respalden esta afirmación. De hecho, la UE se ha convertido en un exportador neto cada vez mayor de los productos que produce (cereales, carnes, lácteos) e incluso es autosuficiente en azúcar. Depende de las importaciones de maíz y oleaginosas para la alimentación animal (en parte para producir los productos animales que exportamos), y la ratificación del acuerdo de libre comercio del Mercosur aumentará la seguridad de estas importaciones. A largo plazo, debemos abordar las amenazas a la producción nacional de alimentos derivadas del cambio climático, la escasez de agua, la degradación del suelo y el colapso ecológico si queremos mantener nuestra soberanía alimentaria.

-Los agricultores europeos no se sienten identificados con las leyes que salen de las oficinas de Bruselas. Critican la burocracia, las normas sin sentido...

-Las normas son necesarias para garantizar que los alimentos se produzcan con un alto nivel de calidad, sin peligro para la salud humana por el uso indebido de productos químicos o antimicrobianos, y para proteger el medio ambiente y los recursos naturales. Y, lamentablemente es necesario aplicar las normas porque a veces la gente está dispuesta a recortar gastos. Sin embargo, las normas pueden suponer mayores costes para los agricultores, volverse demasiado complejas y difíciles de entender, e incluso dar lugar a un exceso de regulación. Las nuevas propuestas de la PAC especificarían las obligaciones que deben cumplir los agricultores en términos muy generales, dejando en manos de Estados miembros como España la definición de las normas específicas en función de las condiciones y circunstancias locales.

-En Asturias contamos con un sector agrícola y ganadero de pequeñas explotaciones y muy envejecido. Existe temor entre los profesionales porque las directrices europeas no favorecen precisamente nuestras condiciones. ¿Cuál es el futuro de nuestros profesionales?

-Entiendo que Asturias tiene una rica historia y cultura agrícola basada principalmente en la producción ganadera, y en particular en la lechería, con una agricultura predominantemente a pequeña escala, en parte debido a su topografía montañosa. Al igual que en muchas regiones rurales en circunstancias similares, los hijos de familias campesinas tienen cada vez un nivel educativo más alto y un abanico de oportunidades más amplio. La agricultura debe ofrecer unos ingresos competitivos para atraer a los jóvenes al sector, lo que requerirá menos explotaciones, pero de mayor tamaño. Gestionar este cambio estructural, garantizando al mismo tiempo que las zonas rurales se mantengan vibrantes y atractivas para vivir, es, en mi opinión, el principal reto de la política rural en los próximos años.

-Usted ha criticado los pagos directos como medio para lograr una agricultura competitiva e insistió en su retirada. ¿Ahora parece que le están haciendo caso en parte?

-Los pagos directos son pagos no focalizados a los agricultores y representan una oportunidad perdida para recompensarlos por seguir prácticas que contribuyen a suelos más sanos, explotaciones agrícolas más resilientes y entornos rurales vibrantes y llenos de vida. Los pagos de apoyo a la renta por superficie siguen siendo un elemento clave de la propuesta de la Comisión. De hecho, el gasto mínimo para estos pagos está reservado dentro del presupuesto de la PAC, por lo que no se propone su retirada.

-¿Hay muchos "agricultores de sofá" en Europa? La Comisión Europa ha dicho que quiere combatir estas situaciones por fraude en el cobro de ayudas.

-Buena pregunta, pero no puedo responderla.

-¿Animaría a un joven europeo apostar por el sector rural y trabajar en él ahora?

-Si a esa persona le apasiona cultivar alimentos o trabajar con animales, y tiene la posibilidad de hacerse cargo de una explotación viable o que pueda llegar a serlo, entonces sí, sin duda.