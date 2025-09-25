El análisis de Vicente Montes de la batalla política entre Barbón y la oposición: "Inesperada condena del genocidio de Gaza y acelerón contra el peaje"

La disputa política por los términos de la condena de la situación en Gaza ya apuntó desde el primer día en el debate de orientación política de Asturias. El presidente Barbón insistió en la imposibilidad que muestra el PP para calificar de genocidio el horror que sufre el pueblo palestino y anticipó que su partido presentaría una propuesta de resolución, para someter mañana viernes a la votación de la Junta General, con una explícita calificación. El texto, registrado ayer conjuntamente con IU, recalca los términos y reclama una ruptura de relaciones "diplomáticas, comerciales y militares" con el Estado de Israel, además de perseguir penalmente a "los responsables de estos crímenes de guerra". Lo califica de "genocidio" con todas las letras.

El PSOE tenía como objetivo señalar a un PP incapaz de aplicar ese calificativo y que reclama condenar en igualdad de condiciones las acciones de Hamás. Pero la sorpresa la puso ayer, inesperadamente, la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé. Al término de su intervención pidió dedicar su último minuto de tiempo a (literalmente) "un minuto de silencio por las víctimas del genocidio en Gaza". Nadie lo esperaba y la sorpresa fue efectiva. En la mesa de la Cámara no hubo reacción; los diputados de IU-Convocatoria y el PSOE secundaron la llamada, también el forista Pumares. Y en la bancada del PP hubo un leve titubeo hasta que el presidente popular, Álvaro Queipo, se puso en pie bajo la mirada un tanto sorprendida de algunos de los suyos. Solo los dos diputados de Vox presentes (Carolina López y Javier Jové) se escabulleron del hemiciclo.

Así, la Cámara asturiana simbolizó una posición (casi) unánime de rechazo sin las discusiones previas que ha habido, por ejemplo, en el Parlamento gallego (finalmente el PP también allí ha participado en un minuto de silencio, pero se evitó la lectura previa de la propuesta para no pronunciar la palabra genocidio) o que aún se producen en el Congreso de los Diputados para llevar a cabo un gesto idéntico.

La segunda sesión del debate parlamentario, siempre larga y densa, dejó algunas conclusiones. Ahí van.

Al presidente del PP, Álvaro Queipo, le puede pasar como en la fábula de Esopo: a fuerza de repetir que expondrá su alternativa de gobierno para Asturias, logrará la sorpresa cuando lo haga. De hecho, que su discurso recorriese minuciosamente todos los dislates que el PP ve en el Ejecutivo de Barbón propició la comodidad a los socialistas. El presidente se crece en el cara a cara y una batería de reproches, muchos ya desgranados en la sucesiva actividad parlamentaria de los populares, le permitió sentenciar como fallida la intervención del líder del PP. También Queipo censuró el dibujo de la "Asturias que resurge" exhibido por Barbón, así que "quid pro quo" y poca aproximación cabe ya entre los dos principales partidos.

Barbón se aclara

El presidente Barbón tomó nota de que en su intervención de este martes no fue claro en el rechazo del peaje del Huerna; pasó de puntillas por la obvia discrepancia con el Ministerio de Transportes y parecía que su apelación a Bruselas se hacía como quien recurre al primo de Zumosol. Ayer quiso despejar las dudas y varias veces reafirmó esa discrepancia con Madrid. Incluso aceptó el guante de IU para que haya movilización ciudadana (no vaya a ser que Tomé sea la única con pancarta) y tenga carácter colectivo. Xabel Vegas, portavoz de IU-Convocatoria, pidió que el propio Barbón esté al frente: habrá que verlo. Pero sí quiso dejar claro el presidente que nadie podrá señalarle como tibio. Otra cosa es que los socialistas esperen que, como la batalla, sea cual sea, será larga, el personal se canse.

Izquierda Unida sobreactuó el tono crítico, atribuyéndose a sí misma los méritos progresistas del Gobierno y responsabilizando al PSOE de lo que no le gusta. De ahí que Barbón recalcase que éxitos y fracasos son compartidos porque en las parejas, pan y cebolla. Eso sí, la coalición dejó claro que no pretende ni quiere una crisis de Gobierno, y también que reclama un impulso para garantizar la continuidad del acuerdo progresista más allá de 2027. Pero también apuntó que no es anómalo que gobierne el PP: la línea roja está en que Vox ocupe sillones del Gobierno del Principado.

Los de Abascal, con Carolina López, no se salieron de su guion clásico, demostrando que siempre serán más duros que el PP si el juego es ver quién da más golpes al Gobierno. Y Adrián Pumares recobró un tono moderado e incluso recibió algún guiño del presidente, en recuerdo de los tiempos pasados en que se pactaban presupuestos.

Y el Gobierno ya tiene claro que las cuentas de 2026 pasan por Tomé: no hay otra. De ahí que el presidente reservase varios anuncios, en especial los sanitarios, para soltarlos en el tiempo de debate con la diputada del grupo mixto.

Hubo de fondo la advertencia de la izquierda de que se asoman tiempos difíciles y oscuros, apuntando la posible muerte del mundo de ayer.

La izquierda cierra este debate con unidad en una propuesta de resolución conjunta contra el peaje del Huerna, que se votará mañana, y que es probable que atraiga a los partidos de la derecha. Se lograría una posición unánime que incluya insistirle al Ministerio de que debe asumir el dictamen de Bruselas.

También se registraron dos propuestas diferenciadas sobre Gaza. La del PSOE e IU recalca la calificación de genocidio. La del PP excluye la palabra y parte de la condena al atentado de Hamás. La inclusividad que logró Tomé por la vía de la sorpresa no parece que ahí se repita. Vaya si importan las palabras. Aunque el fondo está claro para todos.