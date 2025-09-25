El anillo eléctrico para garantizar suministro a la industria asturiana no llegará hasta 2030 y tendrá menos capacidad que el vasco

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confirmó ayer al Gobierno de Asturias que el borrador de la futura planificación energética hasta 2030 incluye el demandado anillo central eléctrico –clave para la puesta en marcha de nuevos proyectos fabriles en la región y para la electrificación de los actuales procesos industriales– y nuevos apoyos para la red de distribución. Dentro de ese amplio horizonte temporal de un lustro, no hubo más concreción. Además, la capacidad que se ganará está muy lejos de la obtenida por otras comunidades de la cornisa cantábrica como País Vasco.

Dos semanas después de que el gobierno central anunciase una inversión de 13.500 millones hasta 2030 en la red de transporte de electricidad para la liberación de 27,7 gigavatios (GW) más de potencia, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, se reunió ayer en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para concretar la asignación para Asturias. Goizard adelantó que el borrador de la planificación asigna 78 nuevos puntos de conexión al Principado e incluye la construcción de nueve nuevas subestaciones (entre ellas las denominadas Cardoso, Pinzales y Asturiana para cerrar el anillo central eléctrico, y la de Cardoso en el Oriente de la región) y actuaciones en otras cinco (entre ellas Reboria, Carrio o Pesoz, clave esta última para el Occidente).

Borja Sánchez calificó de "magnífica noticia" el anuncio del ministerio que, a su juicio, atiende las necesidades de Asturias en materia energética y aporta la certidumbre necesaria para que la industria pueda avanzar en su transformación y se puedan desarrollar en la región inversiones anunciadas en la Zalia o en los entornos de los puertos de Gijón y Avilés, entre los que se encuentran la planta de hidrógeno verde de EDP en Aboño, la fábrica de amoniaco verde de Fertiberia en Corvera, el proyecto para fabricar componentes de baterías de Ionway en El Musel o la planta de obleas de silicio para paneles solares de Sunwafe. También sienta las bases para facilitar la electrificación de la factoría de ArcelorMittal en Avilés, precisó el consejero, que destacó la "sensibilidad" del Gobierno de España con las necesidades de Asturias.

"La incorporación del anillo central en la próxima planificación a 2030 y la disponibilidad de más potencia eléctrica garantizan que la industria va a seguir teniendo un peso muy importante en el mix económico regional en las próximas décadas", aseguró Borja Sánchez. "Además del anillo central se incorporaran algunos apoyos para la red de distribución, para desarrollos industriales y residenciales, y para una mejor integración de las energías renovables en e l sistema", señaló por su parte el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard. "Será un sistema más robusto", aseguró.

Desde el Ministerio se destacó que al anillo de la zona central se añade el fortalecimiento de las redes en zonas de transición justa, en áreas portuarias y en los ejes de transporte de electricidad con el interior peninsular y con el occidente y el oriente de la región, que ya está en marcha con el proyecto de la subestación de Ortiguero en Cabrales.

El plan del Ministerio para la Transición Ecológica conseguirá que las redes del Principado tengan nueva capacidad para prestar servicio al 150% de la punta de consumo del año pasado, que fue de 1,7 gigavatios (GW). Es decir, el techo se eleva hasta 2,55 GW (equivalente a la demanda de Asturias, y una mitad adicional) con un aumento de hasta 0,85 GW. No obstante, ese incremento de capacidad es muy inferior al previsto en otras comunidades autónomas de la cornisa cantábrica como País Vasco, donde el incremento de capacidad es de 4,8 GW, cinco veces más. El País Vasco logra el 17% de la nueva capacidad que se va a ganar en España, mientras que Asturias logra el 3%.