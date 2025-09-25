Asturias, clave en luchar contra el desperdicio

Cada año, más de un millón de toneladas de alimentos acaban en la basura en España, una grave amenaza para la sostenibilidad ambiental y económica. Esta cifra no solo representa el derroche de comida, sino también el despilfarro de todos los recursos empleados en su producción, transformación y transporte. La ONU declaró el 29 de septiembre Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. España ha aprobado una ley pionera en Europa para la prevención del desperdicio.

Asturias se posiciona como referente gracias al impulso del proyecto SPRINT en 2024, iniciativa cofinanciada por la Unión Europea en la que destaca la participación del Centro Tecnológico ASINCAR. El objetivo es identificar las causas del desperdicio alimentario y ofrecer soluciones tecnológicas para hogares, restaurantes y supermercados.

El proyecto ha logrado evidenciar en su primer año de desarrollo que existen fórmulas simples y eficaces que pueden contribuir a reducir el desperdicio, así como un compromiso creciente por parte de empresas y consumidores. Entre estas soluciones destacan: Apps móviles que notifican al usuario sobre alimentos próximos a caducar, desarrolladas por la empresa asturiana ABAMOBILE; sistemas de monitorización automática del desperdicio instalados en los restaurantes de la cadena hotelera ARTIEM y soluciones basadas en inteligencia artificial que optimizan el control de stock en supermercados Masymas. Este proyecto está liderado por Innovasturias, con el socio catalán CREDA El papel de ASINCAR es clave en la divulgación y transferencia del conocimiento generado, trabajando para que el impacto del proyecto se extienda más allá de las regiones piloto y se consolide como un modelo replicable a nivel nacional e internacional. Con SPRINT, ASINCAR consolida su liderazgo en el impulso de soluciones innovadoras para una alimentación más sostenible.