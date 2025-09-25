Asturias reclama en Bruselas acciones para proteger el acero

El Gobierno del Principado sigue presionando en Bruselas para defender el tejido industrial asturiano en estos momentos de máxima incertidumbre. A la visita la semana pasada del presidente, Adrián Barbón, ha seguido ayer y hoy la del consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez. Tras entrevistarse ayer con varios eurodiputados, hoy defenderá ante la comisión de Economía del Comité de las Regiones un dictamen sobre el acero en el que se proponen medidas urgentes para proteger la industria comunitaria frente a la cada vez mayor competencia desleal de terceros países.

Ante el Comité, Peláez defenderá el informe sobre el acero que le fue encargado en la primavera pasada y que vinculará a las 329 regiones y ciudades que forman este organismo de debate. La idea es que "el sector siderúrgico sea competitivo y sostenible", según el consejero, que está acompañado por el director de la oficina económica de la Presidencia José Sicre. Y para ello son necesarias actuaciones inmediatas de la UE que desarrollen una actividad cada vez más descarbonizada pero que al mismo tiempo permita mantener el empleo y mejorar la competitividad de las industrias como las instaladas en Asturias. En ese sentido, el coste energético es uno de los asuntos cruciales. "España es una potencia en renovables y eso hay que saber aprovecharlo", apuntó Peláez.