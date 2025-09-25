Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asturias reclama en Bruselas acciones para proteger el acero

Guillermo Peláez. | FERNANDO RODRÍGUEZ

Guillermo Peláez. | FERNANDO RODRÍGUEZ

Mario Bango

Mario Bango

Bruselas

El Gobierno del Principado sigue presionando en Bruselas para defender el tejido industrial asturiano en estos momentos de máxima incertidumbre. A la visita la semana pasada del presidente, Adrián Barbón, ha seguido ayer y hoy la del consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez. Tras entrevistarse ayer con varios eurodiputados, hoy defenderá ante la comisión de Economía del Comité de las Regiones un dictamen sobre el acero en el que se proponen medidas urgentes para proteger la industria comunitaria frente a la cada vez mayor competencia desleal de terceros países.

Ante el Comité, Peláez defenderá el informe sobre el acero que le fue encargado en la primavera pasada y que vinculará a las 329 regiones y ciudades que forman este organismo de debate. La idea es que "el sector siderúrgico sea competitivo y sostenible", según el consejero, que está acompañado por el director de la oficina económica de la Presidencia José Sicre. Y para ello son necesarias actuaciones inmediatas de la UE que desarrollen una actividad cada vez más descarbonizada pero que al mismo tiempo permita mantener el empleo y mejorar la competitividad de las industrias como las instaladas en Asturias. En ese sentido, el coste energético es uno de los asuntos cruciales. "España es una potencia en renovables y eso hay que saber aprovecharlo", apuntó Peláez.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante
  2. El médico del HUCA Pablo Avanzas desvela cuánto ejercicio físico se debe hacer al día para prevenir ictus, hipertensión o depresión
  3. Este es el edificio de Langreo al que Duro Felguera trasladará su sede central
  4. El turismo ya crece en Asturias más fuera de temporada que en verano: la curiosa radiografía del sector
  5. La satisfacción de los cazadores asturianos por poder participar en la eliminación de lobos: 'Es más efectivo
  6. Así llega el otoño a Asturias: caen las primeras nieves en los Picos de Europa (con estas gélidas temperaturas)
  7. Barbón anuncia la ampliación de las deducciones por hijo a cargo y la extensión de la gratuidad de la universidad a todos los cursos
  8. La situación de la lucha contra el peaje del Huerna que el Principado promete librar hasta el final

Duro Felguera presentará al juez una reestructuración pactada con los acreedores

Duro Felguera presentará al juez una reestructuración pactada con los acreedores

El análisis de Vicente Montes de la batalla política entre Barbón y la oposición: "Inesperada condena del genocidio de Gaza y acelerón contra el peaje"

El análisis de Vicente Montes de la batalla política entre Barbón y la oposición: "Inesperada condena del genocidio de Gaza y acelerón contra el peaje"

Liderazgo femenino de premio, estas fueron las galardonadas por FEDA en la gala en el Niemeyer

Liderazgo femenino de premio, estas fueron las galardonadas por FEDA en la gala en el Niemeyer

Uría Ingeniería compra Gestión Calor, el negocio de mantenimiento de EDP en el Norte

Uría Ingeniería compra Gestión Calor, el negocio de mantenimiento de EDP en el Norte

Los más jóvenes se preparan para "tomar la palabra" en los Premios Princesa a través del programa cultural de la Fundación

Los más jóvenes se preparan para "tomar la palabra" en los Premios Princesa a través del programa cultural de la Fundación

Asturias reclama en Bruselas acciones para proteger el acero

Asturias reclama en Bruselas acciones para proteger el acero

"El riesgo de que la nación se rompa sigue ahí", alerta Otero Novas

"El riesgo de que la nación se rompa sigue ahí", alerta Otero Novas

Alan Matthews, profesor emérito del Trinity College de Dublín: "La Política Agraria Común no desaparecerá, pero no será tan independiente"

Alan Matthews, profesor emérito del Trinity College de Dublín: "La Política Agraria Común no desaparecerá, pero no será tan independiente"
Tracking Pixel Contents