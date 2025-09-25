Ayudas para los Mercados del Paraíso Natural

El Gobierno de Asturias ha convocado ayudas a entidades locales y asociaciones sin ánimo de lucro para impulsar la organización de Mercados del Paraíso Natural y fomentar el consumo de proximidad y dinamizar el medio rural. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria destina 60.000 euros.

Las entidades locales y asociaciones sin ánimo de lucro interesadas en acceder a estas ayudas podrán presentar sus solicitudes hasta el 23 de octubre. La nueva marca ampara los eventos centrados en la venta directa de productos agroalimentarios, especialmente aquellos incluidos en la marca de calidad Alimentos del Paraíso Natural, símbolo de origen y sostenibilidad. Se pueden acoger los mercados del 1 de noviembre de 2024 y hasta el 31 de octubre de este año, con 20 puestos mínimo. n