Ayudas para los Mercados del Paraíso Natural
m. r.
El Gobierno de Asturias ha convocado ayudas a entidades locales y asociaciones sin ánimo de lucro para impulsar la organización de Mercados del Paraíso Natural y fomentar el consumo de proximidad y dinamizar el medio rural. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria destina 60.000 euros.
Las entidades locales y asociaciones sin ánimo de lucro interesadas en acceder a estas ayudas podrán presentar sus solicitudes hasta el 23 de octubre. La nueva marca ampara los eventos centrados en la venta directa de productos agroalimentarios, especialmente aquellos incluidos en la marca de calidad Alimentos del Paraíso Natural, símbolo de origen y sostenibilidad. Se pueden acoger los mercados del 1 de noviembre de 2024 y hasta el 31 de octubre de este año, con 20 puestos mínimo. n
- Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante
- El médico del HUCA Pablo Avanzas desvela cuánto ejercicio físico se debe hacer al día para prevenir ictus, hipertensión o depresión
- Este es el edificio de Langreo al que Duro Felguera trasladará su sede central
- El turismo ya crece en Asturias más fuera de temporada que en verano: la curiosa radiografía del sector
- La satisfacción de los cazadores asturianos por poder participar en la eliminación de lobos: 'Es más efectivo
- Así llega el otoño a Asturias: caen las primeras nieves en los Picos de Europa (con estas gélidas temperaturas)
- Barbón anuncia la ampliación de las deducciones por hijo a cargo y la extensión de la gratuidad de la universidad a todos los cursos
- La situación de la lucha contra el peaje del Huerna que el Principado promete librar hasta el final