Chamorro, en la apertura del año judicial: "Ya no caben soluciones provisionales en el problema de las sedes judiciales de Oviedo"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, ha abierto el año judicial en Asturias con una petición para que se resuelva de una manera "definitiva" el porblema de la fragmentración de sedes judiciales, "un acuciente problema, de mayor gravedad si tenemos en cuenta las dificultades para la nueva oficina judicial del futuro tribunal de instancia que verá la luz en el próximo año 2021".

Para Chamorro, "después de tanto tiempo ya no caben soluciones provisionales que finalmente se conviertan en definitivas. La justicia asturiana necesita imperiosamente sedes que se correspondan con los servicios que demandan los ciudadanos y los profesionales del siglo XXI".

Eso sí, aplaudió "las palabras del Presidente del Gobierno regional esta semana en la Junta General del Tribunal, sobre esta cuestión y desde el Tribunal le tendemos la mano para que la solución llegue lo más pronto posible".

El acto contó con la presencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, y la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, quienes ocuparon un lugar de honor en el salón de plenos del TSJA. Tampoco faltaron el Delegado de Defensa, coronel Jesús Moreno; el comandante militar de Asturias, coronel Jesús Manuel Martínez Victoria; el comandante naval, capitán de navío Luis Rodríguez Garat; comandante del Aeropuerto de Asturias, coronel Óscar Ruiz González, la alcaldesa de Gijón, Cartmen Moriyón; el primer teniente de alcalde de Oviedo, Mario Arias; y el síndico mayor, Roberto Fernández Llera, entre otros.

Chamorro hizo una cerrada defensa de "la independencia judicial, uno de los pilares de nuestra organización judicial y un elemento clave para la conservación del Estado de Derecho y del imperio de la ley". Para el presidente del TSJA, que citó ampliamente a la presidenta del Consejero General del Poder Judicial (CGPJ), "la independencia judicial no es en modo alguno un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos que cada uno de nosotros estamos llamados a preservar".

Además, "la independencia judicial lleva consigo inseparablemente la responsabilidad, tal y como señala la Constitución y desde luego nuestro ordenamiento político diseña los mecanismos legales para hacer efectiva esa responsabilidad en su caso. El Poder Judicial español no responde a posiciones ideológicas ni a planteamientos corporativos en el ejercicio de su función, sino a la plena sujección al derecho, todo ello fundamentado en el contrastado rigor profesional. Si falta un Poder Judicial independiente, desaparece el propio Estado de Derecho".

"Como decía la Presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, son aceptables las críticas a las resoluciones judiciales, pero no el descrédito cuando se dirige de manera generalizada a las personas que lo encarnan o a las instituciones en general. Las libertades y los derechos son efectivas porque tenemos un sistema constitucional fundado en el imperio de la ley, en la separación de poderes y en la legitimación democrática de los mismos. Todos estamos obligados a preservarlo y defenderlo", añadió.

El presidente del TSJA hizo un repaso de los datos que se recogen en la memoria del tribunal. "Durante este año 2024, los jueces asturianos han resuelto 121.751 asuntos, dictando 36.987 sentencias y 54.457 autos. También se han dictado 30.307 decretos", dijo.

En 2024, los juzgados asturianos ingresaron 161.126 asuntos, un 12,4% más que en el año anterior. Ha habido un incremento en todos los órdenes judiciales, salvo en el orden contencioso-administrativo. En concreto han ingresado 23.796 asuntos en el orden civil, un 15,7% más que el año anterior; 68.848 en el penal, un 9,2% más; 15.183 en el social, un 15,5% más. Y finalmente 33.399 en el contencioso administrativo, un 3,4% menos.

En relación a la violencia sobre la mujer, los juzgados asturianos recibieron 3.505 denuncias, un 1,9% más que en el año anterior, dictándose en total de 696 sentencias, de las que 672 fueron condenatorias.

"Una vez más, la lacra de la violencia contra las mujeres ocupó una parte importante y principal de la actividad de jueces y juezas en el principado de Asturias. Los 158 jueces asturianos, 87 mujeres y 71 hombres, han hecho frente a una alta tasa de litigiosidad, la tercera más alta de España, que ha alcanzado 165,37 litigios por cada mil habitantes. Casi supone que un tercio de la ciudadanía asturiana ha pasado por los tribunales. La media nacional se sitúa en el 160,41", resaltó Chamorro.

El presidente del TSJA resaltó "la capacidad de resolución y eficacia de la justicia en Asturias, que sirve de manera efectiva y con altos parámetros de calidad a todos los ciudadanos que impetran su derecho fundamental a la justicia judicial efectiva, especialmente a las personas vulnerables. La violencia de género, la opresión de la infancia, de la adolescencia, los problemas de familia, los incendios forestales forman parte de la realidad diaria de la actividad del Poder Judicial de Asturias. Estas cuotas de eficacia deben ser uno de los principales objetivos a preservar en el proceso de despliegue de los tribunales de instancia en nuestro territorio", aseguró.

La primera fase de su implantación, en trece partidos judiciales, se ha desarrollado sin problemas, aseguró. Pero queda la fase más compleja, poner en marcha los tribunales de instancia de Ovieedo, Gijón, Avilés, Mieres y Langreo, que debe estar lista el 1 de enero de 2026. "Desde esta Sala de Gobierno y desde la Presidencia estamos trabajando y trabajaremos denodadamente para que el cambio se produzca también sin incidencias dignas de reseñar. El despliegue de la nueva Oficina Judicial, que sin duda debe servir de soporte al ejercicio de la función jurisdiccional, debe contar con nuestra opinión y con nuestras consideraciones", recalcó. "El consenso y el diálogo deben redoblarse e incrementarse en esta nueva fase que sin duda encierra una mayor complejidad", dijo.

Uno de los problemas más delicados que implica la siguiente fase es la comarcalización de la atención a la violencia de género. Chamorro, que ha apoyado este proceso, pidió que nunca se pierda "de vista el objetivo final, que es servir más y mejor a los ciudadanos".

Chamorro tuvo palabras de reconocimiento para los vocales asturianos del Poder Judicial, Bernardo Fernández y Alejandro Abascal. Volvió a felicitar al nuevo Fiscal Superior de Asturias, Gabriel Bernal, que previamente hizo referencia a los datos de la memoria de 2024. Y tuvo un emotivo recuerdo para el magistrado de la Audiencia Provincial Javier Rodríguez Luengos, fallecido el enero pasado. También para los magistrados jubilados César Álvarez de Linera y Uría y Luis Ardavín, fallecidos en abril y enero. Y no dejó de tener unas palabras de cariño por la jubilación de los magistrados José María Serrano Alonso y María José Pollo Mateo.

Fiscal Superior de Asturias

En el acto también presentó los principales datos de la memoria de la Fiscalía el Fiscal Superior de Asturias, Gabriel Bernal, quien comenzó por admitir "la situación anómala y delicada" que atraviesa la institución, por el proceso judicial que afecta a Fiscal General del estado, Álvaro García Ortíz. "No debemos permitir que las circunstancias excepcionales, como las que vivimos ahora, ofrazcan una imagen distorsionada de la Fiscalía", añadió. Y quiso reiterar el compromiso "con la independencia, la objetividad y la imparcialidad. No les quepa duda de que son esos los pilares que mueven nuestro trabajo, particularmente en la Fiscalía asturiana".