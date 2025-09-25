La compraventa de viviendas en Asturias se ralentiza pese a crecer un 17,1%
Y. G.
La compraventa de viviendas en Asturias aumentó un 17,1% en julio respecto al mismo mes del año pasado (frente a una subida del 13,68% a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.455 operaciones. Con todo, el repunte supuso una ralentización de casi dos puntos respecto a la tasa interanual de junio (18,8%), según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De las operaciones anotadas en julio en la región, 1.277 se realizaron sobre viviendas libres y 178 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 303 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.152 estuvieron relacionadas con edificios usados.
En julio se realizaron 2.364 operaciones sobre vivienda. Además de las 1.455 compraventas, hubo 526 herencias, 46 donaciones y una permuta.
En total, en julio se transmitieron en Asturias 3.914 fincas urbanas a través de 2.461 compraventas, 785 herencias, 67 donaciones, tres permutas y 598 operaciones de otro tipo.
Igualmente, se realizaron 1.498 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 630 herencias, 496 compraventas, 57 donaciones, tres permutas y 312 operaciones de otro tipo.
