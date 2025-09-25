Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La compraventa de viviendas en Asturias se ralentiza pese a crecer un 17,1%

Un bloque de viviendas en Oviedo.

Un bloque de viviendas en Oviedo. / E. P.

Y. G.

Oviedo

La compraventa de viviendas en Asturias aumentó un 17,1% en julio respecto al mismo mes del año pasado (frente a una subida del 13,68% a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.455 operaciones. Con todo, el repunte supuso una ralentización de casi dos puntos respecto a la tasa interanual de junio (18,8%), según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones anotadas en julio en la región, 1.277 se realizaron sobre viviendas libres y 178 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 303 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.152 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En julio se realizaron 2.364 operaciones sobre vivienda. Además de las 1.455 compraventas, hubo 526 herencias, 46 donaciones y una permuta.

En total, en julio se transmitieron en Asturias 3.914 fincas urbanas a través de 2.461 compraventas, 785 herencias, 67 donaciones, tres permutas y 598 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.498 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 630 herencias, 496 compraventas, 57 donaciones, tres permutas y 312 operaciones de otro tipo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante
  2. El médico del HUCA Pablo Avanzas desvela cuánto ejercicio físico se debe hacer al día para prevenir ictus, hipertensión o depresión
  3. Este es el edificio de Langreo al que Duro Felguera trasladará su sede central
  4. El turismo ya crece en Asturias más fuera de temporada que en verano: la curiosa radiografía del sector
  5. Barbón anuncia la ampliación de las deducciones por hijo a cargo y la extensión de la gratuidad de la universidad a todos los cursos
  6. Así llega el otoño a Asturias: caen las primeras nieves en los Picos de Europa (con estas gélidas temperaturas)
  7. Condenado el festivalero del Aquasella que agredió, fuera de sí, a varios guardias civiles: pena reducida por toxicomanía y reparación del daño
  8. La situación de la lucha contra el peaje del Huerna que el Principado promete librar hasta el final

El sol del verano augura la mejor añada del vino que se elabora más al norte de España: el gran proyecto de un emprendedor asturmexicano

El sol del verano augura la mejor añada del vino que se elabora más al norte de España: el gran proyecto de un emprendedor asturmexicano

Juicio a Oubiña por una trama de droga en Asturias: el actor Luis Zahera fue interrogado en la investigación por el uso de un coche

Juicio a Oubiña por una trama de droga en Asturias: el actor Luis Zahera fue interrogado en la investigación por el uso de un coche

Chamorro, en la apertura del año judicial: "Ya no caben soluciones provisionales en el problema de las sedes judiciales de Oviedo"

Chamorro, en la apertura del año judicial: "Ya no caben soluciones provisionales en el problema de las sedes judiciales de Oviedo"

Las dos vías para dar la batalla por el peaje del Huerna: la izquierda insiste en la movilización y la derecha urge presionar a Sánchez

Las dos vías para dar la batalla por el peaje del Huerna: la izquierda insiste en la movilización y la derecha urge presionar a Sánchez

La compraventa de viviendas en Asturias se ralentiza pese a crecer un 17,1%

La compraventa de viviendas en Asturias se ralentiza pese a crecer un 17,1%

Asturias logra el apoyo de Bruselas para defender el acero europeo frente a la amenaza "low cost" de Asia

Asturias logra el apoyo de Bruselas para defender el acero europeo frente a la amenaza "low cost" de Asia

Asturias, clave en luchar contra el desperdicio

Asturias, clave en luchar contra el desperdicio

España luchará por reformar la futura PAC

España luchará por reformar la futura PAC
Tracking Pixel Contents