Día Marítimo Mundial 2025: océanos, transporte y responsabilidad colectiva

Como cada 25 de septiembre, hoy se celebra el Día Marítimo Mundial, una jornada promovida por la Organización Marítima Internacional (OMI / IMO) para poner en valor el transporte marítimo, la seguridad en la navegación y la protección del medio marino.

El lema elegido para esta edición es "Nuestros océanos, nuestra obligación, nuestra oportunidad", el cual subraya tres ideas clave:

–Nuestros océanos: el mar es fundamental para la economía global, ya que más del 80 % del comercio mundial por volumen se realiza por vía marítima. También es un regulador climático vital, una fuente de alimentos y un hábitat para innumerables especies marinas.

–Nuestra obligación: las distintas partes interesadas en el transporte marítimo –incluyendo autoridades portuarias, navieras, gobiernos y la OMI– tienen la responsabilidad colectiva de proteger el medio marino, reducir la contaminación y gestionar de forma sostenible los recursos del océano.

–Nuestra oportunidad: el contexto marítimo y logístico ofrece una posibilidad para liderar en la transición hacia un transporte más limpio, eficiente y respetuoso con el medio ambiente, y para apoyar acuerdos internacionales sobre biodiversidad marina, gestión del plástico oceánico y los desafíos del calentamiento global.

Retos y prioridades del sector marítimo

El Día Marítimo Mundial no solo celebra al sector, sino que también sirve como plataforma para reflexionar sobre los principales desafíos a los que se enfrenta:

–Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación procedente de los buques, a través de nuevas tecnologías, combustibles alternativos y mejores normas de operación.

–Controlar y prevenir la contaminación por hidrocarburos, aguas de lastre y residuos marinos, en cumplimiento de convenios internacionales como MARPOL y otros instrumentos de la OMI.

–Mejorar la seguridad marítima y las condiciones de trabajo de la gente de mar, una prioridad que sigue vigente, especialmente ante los riesgos asociados al cambio climático y a los nuevos tipos de embarcaciones.

–Garantizar una gobernanza efectiva de los océanos, promoviendo acuerdos internacionales para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales (por ejemplo, el Acuerdo BBNJ de la ONU).

Celebraciones y participación global

El acto principal de esta jornada tendrá lugar en la sede de la OMI en Londres, pero se espera que organizaciones marítimas, puertos, empresas y ONG de todo el mundo organicen sus propias actividad.

Este Día Marítimo Mundial es especialmente relevante en un momento en que la crisis climática y la transición energética obligan al transporte marítimo a reconfigurar sus prácticas y tecnologías. Además, el reconocimiento del mar como un recurso vital para la alimentación, el comercio y el clima destaca la urgencia de actuar de forma colectiva y responsable.

Desde una perspectiva europea y española, donde los puertos, la pesca y la logística tienen un peso económico significativo, esta jornada sirve para recordar que el futuro del transporte marítimo está estrechamente ligado a la salud de los océanos y al esfuerzo por reducir su huella ecológica.

Un patrimonio compartido

El Día Marítimo Mundial 2025 invita a pensar en los océanos no sólo como vías de comunicación o fuentes de recursos, sino como un patrimonio compartido que exige compromiso, innovación y acción. Bajo el lema "Nuestros océanos, nuestra obligación, nuestra oportunidad", la OMI y la comunidad marítima global hacen un llamamiento a poner en práctica medidas reales que aseguren la sostenibilidad del transporte marítimo y la preservación del medio marino para las generaciones futuras.