Duro Felguera presentará al juez una reestructuración pactada con los acreedores

La cúpula de Duro Felguera, controlada por los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México, presentará el próximo martes al juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo, situado en Gijón, su plan de reestructuración financiera para evitar la quiebra, tras haber alcanzado un acuerdo con sus acreedores, a quienes debe más de 300 millones de euros: la banca, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y varios proveedores.

Por lo tanto, la dirección de la ingeniería ha descartado solicitar a los tribunales una nueva prórroga del preconcurso de acreedores, después de que el pasado 1 de septiembre el juzgado concediera un tercer aplazamiento hasta el próximo martes, día 30. Eso sí, bajo una severa advertencia de que sería el último salvo "circunstancias extraordinarias y sobrevenidas".

Duro y sus acreedores confían en que las medidas adoptadas hasta la fecha lograrán reflotar la compañía y librarla de una vez del estado de preconcurso en el que lleva desde el pasado diciembre, según trasladó ayer el presidente, Eduardo Espinosa, al comité de empresa. No obstante, según fuentes presentes en el encuentro, eso no significa que el magistrado titular del juzgado, Rafael Abril, vaya a ratificar de forma inmediata el plan de reestructuración. "Desde el momento en el que la empresa presente el plan, se abrirá un período de alegaciones e impugnaciones que puede alargarse mucho tiempo", indican las fuentes.

Una de las operaciones que dependen del refrendo judicial es la venta de la sede de la compañía, en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón, y el posterior traslado de las oficinas centrales y de ingeniería al edificio Incuv@tic II de la Ciudad Tecnológica de Valnalón, en La Felguera (Langreo), tal como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Espinosa comunicó al comité de Duro que, si bien esa es la intención de la compañía, la reubicación se engloba dentro del plan de reestructuración. "El traslado a Langreo no sería ni mucho menos inmediato, sino que se prevé para dentro de varios meses, ya en 2026", indicaron fuentes presentes en el encuentro.

La vinculación entre la aprobación del plan de reestructuración y la operación inmobiliaria abre la hipótesis de que el comprador de la sede de Gijón figure entre los acreedores. Con todo, el presidente de la ingeniería no desveló su identidad al comité en la reunión.

Otra de las medidas en las que está enfrascada la empresa es un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 180 empleados y del que ya se ha consumado prácticamente la mitad. El proceso prevé alargarse hasta junio de 2026.