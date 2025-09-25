España luchará por reformar la futura PAC

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, augura una negociación "larga y complicada" de las propuestas presentadas por la Comisión Europea en el ámbito de la política agrícola y pesquera con vistas al periodo presupuestario 2028 y 2034, que España trabajará para "reformar".

El asunto se abordó por primera vez en un Consejo de ministros europeos después de la presentación por parte de Bruselas, el pasado 16 de julio, de las propuestas financieras para el conjunto de la UE para después del año 2027, explicó Planas en declaraciones a la prensa.

Dijo que en Madrid ha mantenido reuniones con las cuatro grandes organizaciones y con cooperativas agroalimentarias, así como con las organizaciones del sector pesquero y con las Comunidades Autónomas y que todos comparten el punto de vista del Gobierno. "No nos gustan las propuestas de la Comisión Europea (CE). Estimamos que no corresponden a lo que es el futuro de la seguridad alimentaria de España y de la Unión Europea y no constituyen un instrumento adecuado de apoyo a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores por tres razones básicas", señaló.

La primera, dijo, es que "desaparecen las propuestas de política común para transformarse en programas de gasto presupuestal" y "no existe "una política como tal". El ministro se refirió también a "las cantidades, que nos parecen insuficientes". La política de la UE creada en 1962, fusionará en uno los dos fondos históricos correspondientes a los pagos directos.