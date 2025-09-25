Fallece Casilda García-Quirós, esposa del diplomático colungués Jorge Hevia Sierra

Casilda García-Quirós Rodríguez, esposa del diplomático colungués Jorge Hevia Sierra, ex embajador de España en Arabia Saudí, falleció ayer en Madrid, tras una larga enfermedad, que ha tenido un triste desenlace. El velatorio de cuerpo presente tiene lugar desde ayer en el madrileño Tanatorio La Paz de Tres Cantos. Esta tarde, a las 17.00 horas, la capilla acogerá un servicio religioso de despedida. Muchas personas han querido hacer llegar sus condolencias a Jorge Hevia y a Casilda Hevia García-Quirós, la hija del matrimonio, así como al resto de la familia, numerosa por parte de ambos.

Jorge Hevia, miembro del cuerpo diplomático desde 1985, ha estado destinado en numerosas embajadas como las de Santo Domingo, Santa Sede e Italia. Ha sido embajador de España en El Salvador y embajador observador permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington; ha ocupado varios cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Defensa y de 2021 hasta el pasado mes de marzo, fue embajador de España en Riad. Es autor de varios libros y ha presidido la Asociación de Diplomáticos Españoles.