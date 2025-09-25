Firmado un plan para evitar la agonía del comercio de Asturias: estas son las medidas
Oviedo, Gijón y Avilés iniciarán un programa piloto para facilitar el relevo generacional en el sector
El comercio minorista de Asturias agoniza. Seis de cada diez de los autónomos que regentan una tienda en la región tienen más de 60 años, y se estima que alrededor del 15% de los establecimientos podrían cerrar en los próximos años. Para intentar paliar este declive, el Gobierno del Principado y las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés han suscrito este jueves un convenio de colaboración para promover el relevo generacional en el sector.
El acuerdo cuenta con una financiación inicial de 165.000 euros para este año, de los cuales el Ejecutivo regional aporta la inmensa mayoría, 150.000 euros, y las Cámaras el resto. La distribución de fondos es la siguiente: 82.500 euros para Oviedo, 55.000 para Gijón y 27.500 para Avilés. El compromiso presupuestario total del proyecto asciende a 880.000 euros hasta 2027.
El programa arrancará en los concejos de Oviedo, Gijón y Avilés, con la posibilidad de extenderse posteriormente a otros municipios asturianos.
Las medidas son las siguientes: elaboración de un censo de establecimientos susceptibles de participar en el programa para cada concejo; campañas de sensibilización y visitas presenciales para reclutar a posibles interesados; creación de una plataforma digital de relevo generacional para comerciantes y emprendedores; diagnóstico de los comercios que se desean transmitir; análisis de compatibilidad entre empresas transmisoras y potenciales adquirentes; implementación de planes de sucesión; formación para los continuadores de los negocios y planes de negocio individualizados para los nuevos emprendedores.
Asturias cuenta con 7.677 comercios al por menor, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
