"El futuro del Puerto de Gijón pasa por la eólica marina, las baterías y los combustibles sostenibles"

En el marco del Día Marítimo Mundial, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, analiza los retos y proyectos que marcarán el futuro del puerto. Desde la cesión de terrenos de Jove para uso deportivo hasta el desarrollo del Plan PROA, pasando por la mejora de la competitividad ferroviaria, la sostenibilidad y los proyectos estratégicos que reforzarán el papel del Musel en la economía asturiana.

¿Qué planes tiene el Puerto para los terrenos de Jove y cómo se traduce su apoyo al deporte en la zona oeste de Gijón?

Se trata de unos terrenos patrimoniales, y que se encuentran disponibles para la venta de acuerdo con nuestro Plan de Empresa; tras la petición recibido por parte de algunos clubes deportivos del entorno requiriendo el apoyo de la Autoridad Portuaria, y una vez que el pleno municipal acordó solicitar su uso, hemos mostrado nuestra voluntad de ceder los terrenos que se han dedicado tradicionalmente al uso deportivo. Esta voluntad forma parte de nuestro compromiso con los clubes deportivos de la zona oeste, en el marco de las relaciones Puerto-Ciudad, y que se está plasmando en iniciativas como la jornada "Oeste en Juego" que se va a celebrar este sábado en la playa del Arbeyal.

¿Cuáles son los ejes prioritarios del Plan PROA y qué transformaciones concretas traerá al Puerto en los próximos años?

Con el Plan PROA pretendemos, siguiendo los términos que forman su acrónimo, reformar, ordenar y dar accesibilidad a la ciudadanía al frente portuario. La Autoridad Portuaria de Gijón ha sido un actor imprescindible en la configuración de la fachada marítima, y pretendemos seguir siéndolo a través de este plan maestro, al guiar el desarrollo y la planificación de las actuaciones Puerto-Ciudad que se lleven a cabo en las áreas portuarias tanto en Gijón como en Carreño. En este sentido, aunque es un plan abierto, hemos identificado algunas actuaciones que deben ser abordadas en el horizonte inmediato, como un paseo de unión entre la playa del Arbeyal y el puerto deportivo de Marina Yates, la integración de los terrenos del puerto en el Alto de Aboño con las playas del entorno y con las rutas existentes en la zona, o la reordenación del paseo de Vicente Álvarez Areces en la playa de Poniente.

¿Cómo va a mejorar la competitividad del Puerto de Gijón con la entrada en servicio de la Variante de Pajares y la mejora de las conexiones ferroviarias?

La puesta en servicio de la Variante de Pajares constituye un hito histórico en la conexión de Asturias con el resto de España. Indudablemente, esta circunstancia tiene su repercusión en el puerto, que, además, cuenta con unas infraestructuras ferroviarias preparadas para atender los tráficos de mercancías que utilizarán el tren para entrar o salir de la zona portuaria.

Tradicionalmente, el Puerto de Gijón ha sido uno de los que más ha utilizado el ferrocarril, y estamos convencidos de que en los próximos años nuestra ventaja competitiva, concretada en la intermodalidad de las instalaciones, generará muchas oportunidades logísticas y servicios ferro-portuarios para las empresas del hinterland de Gijón.

«Nuestro objetivo prioritario es tener un puerto descarbonizado: la conversión del Musel en un puerto verde no tiene marcha atrás»

¿Qué proyectos estratégicos marcarán el futuro inmediato del Puerto de Gijón y su papel en la economía asturiana?

Para situarnos en contexto, tenemos que recordar que Gijón se encuentra entre los 11 puertos con mayor volumen de tráfico del Estado, y somos el primer puerto en graneles sólidos, con cerca de 9 millones de toneladas transportadas hasta el mes de agosto. También presentamos incrementos muy importantes en la actividad pesquera: a lo largo de este año el volumen comercializado en nuestra lonja ha crecido nada menos que un 37% respecto al año pasado.

Sin ánimo de resultar excesivamente optimista, creo que el futuro se presenta prometedor, tanto por los proyectos industriales que se plantean en el propio puerto como los que se están proyectando en su entorno. Respecto a los primeros, son los ya conocidos relacionados con la cadena de valor de las baterías para vehículos eléctricos, con la eólica marina y con la distribución de BioGNL y metanol; se trata de proyectos que han motivado la creación de una Oficina de Proyectos Estratégicos que nos permitirá dar soporte y atención prioritaria a iniciativas de un alto valor añadido para el puerto. En cuanto a los proyectos del entorno inmediato, cabría mencionar a los que se están abordando en las instalaciones de Arcelor Mittal, la transformación de la central de EDP y el proyecto de hidrógeno, o los ya anunciados en la Zalia vinculados a la fotovoltaica.

¿Qué avances destacaría en materia ambiental, tanto en la electrificación de muelles como en la reducción de emisiones de los buques?

Nuestro objetivo prioritario es tener un puerto descarbonizado, y esto pasa por la electrificación y la instalación de renovables. Estamos plenamente comprometidos, en cada una de las iniciativas que llevamos a cabo en la Autoridad Portuaria, con la reducción de la huella de carbono. A este compromiso se unen las diferentes actuaciones que estamos desarrollando para mejorar el desempeño ambiental de las operaciones portuarias, y que afectan a la calidad del aire, del agua, y a la economía circular. Cabría mencionar, en este ámbito, la instalación de OPS en las terminales de contenedores para evitar emisiones contaminantes durante el atraque de los buques, o las actuaciones dirigidas a reducir la presencia de carbón en la playa de San Lorenzo.

En este Día Marítimo Mundial, ¿cómo valora la importancia del transporte marítimo y qué mensaje quiere trasladar sobre el compromiso del Puerto con la sostenibilidad?

El transporte marítimo forma parte del ADN de Gijón, una ciudad que ha crecido en torno al puerto, con sus ventajas y sus inconvenientes. Es innegable que sobre el puerto descansa todo el ecosistema que da soporte a la conocida como Economía Azul, y desde este reconocimiento el objetivo de la Autoridad Portuaria es seguir avanzando, de la mano de la comunidad portuaria y abierto a la ciudadanía, para que el transporte marítimo siga siendo garante del futuro de Gijón y de Asturias. Por otro lado, nuestro compromiso con la sostenibilidad, como he señalado anteriormente, es total. La conversión del Musel en un puerto verde no tiene marcha atrás; ya hay un camino abierto, con la electrificación o con los combustibles sostenibles, que vamos a seguir ensanchando.