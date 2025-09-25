No le preguntes a ChatGPT: esta es la mejor época del año para visitar Asturias

Visitar Asturias es un buen plan en cualquier época del año. El Principado ofrece naturaleza, gastronía, enventos festivos y la posibilidad de combinar planes de mar, montaña y ciudad en muy pocos días. Si tienes dudas sobre cuándo visitar la región, te contamos algunos aspectos que debes tener en cuenta.

Si algo tiene Asturias es que el clima es suave en cualquier época del año. En verano, se ha convertido en el refugio climático de muchas personas gracias a sus temperaturas soportables en pleno agosto. En invierno, los termómetros no bajan en exceso y el frío es llevadero con un buen abrigo. Sin embargo, la mejor época para visitar la región y disfrutarla en todo su esplendor es la primavera y el otoño.

Los meses de mayo, junio, septiembre y octubre son los mejores para disfrutar de paseos en la playa sin aglomeraciones, de rutas y senderismo con buenas temperaturas, de una buena fabada y el resto de platos contundentes que ofrece la región.

A continuación, te dejamos variedad de planes para disfrutar en Asturias.

Ruta sagrada

El carácter sagrado del Monsacro, la montaña donde se guardaron las reliquias del Arca Santa (ahora en la Catedral de Oviedo), es indiscutible. Esta ruta ubicada en el concejo de Morcín es una de las más milenarias de Asturias y más bonitas. La subida a las capillas del Monsacro desde Morcín nos brinda un sinfín de paisajes. Se puede ver el mar, varios picos de la cordillera Cantábrica y media Asturias ya que se divisa Oviedo, Gijón o Siero. El recorrido tiene una dificultad moderada. Son once kilómetros y tiene una duración aproximada de dos horas y media.

Un pueblo lleno de hórreos

Ver hórreos en Asturias no es complicado porque muchos pueblos conservan uno o varios. Pero lo de Bueño (Ribera de Arriba) es excepcional. Es la aldea con mayor concentración de estas tradicionales construcciones de todo el principado de Asturias. Es imposible dar dos pasos sin ver un hórreo.

Bueño, a unos 14 minutos en coche de Oviedo, suma 48 hórreos y paneras y tiene un centro de interpretación pionero para poner en valor este patrimonio cultural y etnológico.

Una playa despierta

Por sus espectaculares acantilados, por su entorno verde y por sus aguas cristalinas, de color verde esmeralda, bien parece Tailandia. Pero no, es Asturias. Una de las playas más salvajes e impresionantes de la región se encuentra en el occidente asturiano y no el concurrido concejo de Llanes, famoso por su maravillosa costa.

Se trata de la playa del Silencio o Gavieiru, nombre original que defienden usar los vecinos de Castañeras y Novellana, ubicada en Cudillero. Es un arenal con una belleza abrumadora: su agua es de color esmeralda, que brilla de forma especial en los días de sol, y sus acantilados son escarpados y llenos de vegetación. Es un territorio salvaje y virgen.

Laberinto vegetal

Gigantesco y mitológico. Así es el laberinto vegetal que se ha abierto sus puertas este verano en Cangas de Onís, concretamente en Mestas de Con. El espacio, creado con cientos de cipreses, es uno de los mayores de Asturias, sino el mayor, con una superficie de más de 4.000 metros cuadrados.

A todas estas propuestas diferentes se suman los planes más populares, como la visita al Santuario de Covadonga, el paseo por Llanes y Ribadesella, la foto con las casas de colores de Cudillero y las tardes de compras por Oviedo, Avilés y Gijón.