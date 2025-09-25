El lejano destino donde Asturias buscará turistas extranjeros con la España Verde

Asturias se va a Nueva York a «pescar» turistas extranjeros. Lo hará con las otras comunidades vecinas (Cantabria, País Vasco y Galicia) con las que conforma la España Verde, una entente destinada a promocionar las bondades del Norte como destino principalmente de naturaleza. Las cuatro comunidades presentarán en la Gran Manzana «Norte Diem».

Representantes de este órgano interregional para la gestión turística se han reunido este jueves en Santander para analizar, entre otros asuntos, ese evento que se llevará a cabo en el salón de eventos Prince George Ballroom el próximo 19 de noviembre, donde se mostrarán los atractivos que ofrecen las cuatro comunidades autónomas. Además, el objetivo es abrir la internacionalización de la marca turística España Verde a nuevos mercados.

La reunión en Santander contó con la viceconsejera de Turismo del Principado, Lara Martínez, además de la directora general de Turismo de Cantabria, María Saiz, el viceconsejero vasco de Turismo, Jakes Aguirrezabal, y el director de la Agencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles.

Han explicado que la finalidad de la presencia en Nueva York «es ofrecer una imagen completa de los atractivos paisajísticos, culturales y gastronómicos que ofrece el norte», así como presentar al mercado estadounidense los productos turísticos transversales que comparten las cuatro comunidades.

El Principado está volcado con el fomento del turismo fuera de temporada alta. Las acciones que llevan a cabo administración y empresarios poco a poco dan sus frutos y según los últimos datos del INE los visitantes ya crecen más en los meses de otoño a primavera (temporada baja) que en el verano.

Enogastronomía y patrimonio

«Norte Diem», que es un formato ya presentado en 2023 y 2024 en Fráncfort (Alemania) y en Oporto (Portugal), es una experiencia enogastronómica, artística, audiovisual e interactiva, en la que, con la gastronomía como base, se dará a conocer el patrimonio, la arquitectura y el paisaje del norte de España mostrando la variedad del destino.

El evento cuenta con la colaboración de la Oficina Española de Turismo de Nueva York y está dirigido a turoperadores, agencias de viajes, creadores de contenidos digitales, prensa especializada y personalidades vinculadas a la gastronomía.

Todos los asistentes, además, podrán degustar un menú con productos y platos representativos de cada comunidad. María Saiz ha destacado, entre los productos estrella, la Reserva Ecoturista España Verde, el Camino de Santiago, el surf o la gastronomía como escaparate de las excelencias de la Cornisa Cantábrica.

Durante el encuentro de este jueves, también se han analizado las acciones de marketing y promoción de este año en Italia, Alemania, Suiza, Austria y Reino Unido, a través de viajes de prensa en destino y virtuales, así como en redes sociales y en la nueva web ingreenspain.es.

Las autoridades turísticas de las cuatro comunidades han destacado el alto grado de ejecución del presupuesto de 2025, y han señalado que el objetivo es seguir consolidando la internacionalización de la marca y dar a conocer el norte de España como destino sostenible y con una oferta de experiencias y productos diferentes y alternativos a otros en España.