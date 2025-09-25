Liderazgo femenino de premio, estas fueron las galardonadas por FEDA en la gala en el Niemeyer

Los Premios FEDA (Federación de Empresarias y Directivas de Asturias) se entregaron ayer en el Centro Niemeyer de Avilés, bajo el lema "De Asturias al mundo". En esta edición se reconoció la labor de Esther y Sandra Manzano, Carmen Álvarez, Rebeca Bolado, al Hospital Ribera Covadonga y al Real Grupo Cultural Covadonga.

El primer galardón, el de Mujer Empresaria, fue para Esther y Sandra Manzano, gerentes del restaurante Casa Marcial, un negocio familiar que nació como bar-tienda y que ahora cuenta con tres Estrellas Michelin. "Son currantas natas", señaló Begoña Fernández, presidenta de FEDA. "El talento no tiene género ni edad. Este premio es un recordatorio de que queda mucho por hacer", señalaron las Manzano.

Por su parte, Carmen Álvarez, directora de Aquarbe, recogió el galardón Mujer Directiva por su "importante labor de gestión de recursos". "Este premio pone en valor el esfuerzo de tantos años de mujeres directivas que trabajan por mejorar sus empresas", señaló Álvarez.

Rebeca Bolado, fundadora de Apparentia, fue premiada como "Empresaria y Socia FEDA" por "hacer lo inimaginable" al competir con grandes empresas textiles de todo el planeta. "Confeccionamos todo desde Asturias, con talleres locales y apoyando el empleo femenino", detalló Bolado.

El premio "Empresa Igualitaria" fue para el Hospital Ribera Covadonga, de Gijón, cuya plantilla está compuesta en un 77% de mujeres y un 75% de directivas. "El liderazgo con perspectiva de género es clave para un mundo más justo", afirmó Vanesa Álvarez, directora del hospital.

Por último, Joaquín Miranda, presidente del Real Grupo Cultural Covadonga, recogió el premio "Mención de honor" a la entidad por su trayectoria impulsando el deporte femenino. "Estamos animados a seguir trabajando por una sociedad más equitativa", señaló el presidente de la entidad deportiva.