En marcha las ayudas para los agricultores y ganaderos afectados por los incendios de agosto en Asturias

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció este jueves que prevé pagar antes de que acabe el año las ayudas a agricultores y ganaderos afectados por los incendios forestales del verano. En Asturias quemaron casi 7.000 hectáreas en los devastadores fuegos del pasado agosto, que afectaron principalmente al Suroccidente: Somiedo, Degaña, Cangas del Narcea e Ibias. Además, mucha superficie fueron pastos con los que alimentar el ganado.

Planas hizo el anuncio en una visita a la explotación de vacuno de un ganadero damnificado en Tremor de Arriba (León), donde explicó que se ha abierto la consulta pública del real decreto que regulará la concesión directa de las compensaciones, que estará vigente hasta el 3 de octubre. La intención del Ejecutivo es aprobar la norma en octubre para que las ayudas lleguen antes de 2025.

Vecinos de Genestoso observan el avance de las llamas sobre el pueblo, en agosto. / L. Á. V.

El decreto incluye dos líneas de apoyo: una compensación directa de rentas y un refuerzo de los seguros agrarios. Las ayudas oscilarán entre 1.500 y 10.000 euros, con un mínimo de 6.000 euros para las explotaciones aseguradas. Además, la subvención a las primas de seguros se elevará hasta el 70 %, límite máximo autorizado por la normativa europea. Planas ha recordado que los incendios de este verano son los más graves registrados en España, con más de 370.000 hectáreas quemadas en toda España (Castilla y León, Galicia y Extremadura fueron las comunidades principalmente dañadas) que afectaron a unas 3.000 explotaciones.

Ayudas regionales

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, anunció el pasado agosto una partida de 800.000 euros para ayudar a las explotaciones ganaderas afectadas y asegurarles el forraje durante los próximos meses. Serán ayudas directas y que llegarán directamente al titular, que solo tendrá que aceptarla. En concreto, Medio Rural concederá 100 euros por vaca de más de dos años; 60, para de entre seis meses y 2 años; 49, para menos de 6 meses, y 15 por oveja y por cabra.

La oleada de incendios de agosto fue una de las más virulentas, por el rápido avance de las llamas, de los últimos años. En las tareas de extinción se llegó a contar con bomberos de Grecia, que trabajaron durante días en Genestoso (Cangas del Narcea). Su colaboración fue puesta de ejemplo por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el primer pleno de este curso del Europarlamento semanas atrás.