El motivo por el que muchos edificios públicos se han puesto verdes en Asturias

Los 1.613 farmacéuticos colegiados en Asturias celebran este jueves 25 de septiembre su Día Mundial. El lema es “Piensa en salud, piensa en farmacia”, con lel que se quiere destacar la doble vertiente de la profesión asociada a la ciencia y a una creciente labor social.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Asturias, Alfredo Menéndez Antolín, destaca la importancia de la efeméride para “recordar a la opinión pública todo lo que hace la profesión farmacéutica, desde las farmacias comunitarias y sus botiquines asociados, pero también desde otros muchos lugares, a veces desconocidos, de nuestro sistema sanitario; pero en los que ejercen los farmacéuticos, como los centros de salud y hospitales, la industria y distribución farmacéutica, la salud pública, los análisis clínicos o la investigación y la docencia. Porque muchas veces, cuando pensamos en nuestra salud, nos acordamos de nuestro farmacéutico comunitario, pero hay muchas otras ocasiones en las que detrás de una intervención profesional hay un farmacéutico y no siempre lo sabemos.” Así, ha querido poner como ejemplo “la interpretación de un análisis clínico, la seguridad alimentaria, el descubrimiento y desarrollo de un nuevo fármaco o detrás de un tratamiento hospitalario; en todos estos y otros casos hay un farmacéutico detrás”.

Colegiados

Según los datos presentados por el Colegio de Farmacéuticos, en Asturias hay 1.198 farmacéuticos colegiados en activo y que desarrollan su labor asistencial en múltiples áreas, todas ellas relacionadas con la salud. Farmacéuticos que ejercen en farmacia comunitaria, en farmacia hospitalaria, en farmacia de Primaria, en los laboratorios de análisis, en salud pública, en industria, en distribución, en óptica y acústica, ortopedia, alimentación, dermofarmacia, docencia y en la Administración. Todos y cada uno trabajan por y para el paciente.

Por este motivo desde este miércoles por la noche hasta este jueves varios edificios asturianos se iluminarán de color verde para celebrar la fecha. Son los siguientes: Gijón, la fachada del Ayuntamiento; Avilés, la fuente del Muelle; Oviedo, el Teatro Campoamor; Mieres, la plaza del Ayuntamiento.