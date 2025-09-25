Paniceres respalda la movilización contra el peaje del Huerna: "Asturias se la juega y hay que dar una respuesta de firmeza ante el Estado"

Asturias dará la batalla contra el peaje del Huerna. El presidente del Principado, Adrián Barbón, aprovechó el debate de orientación política de esta semana para empezar a marcar las líneas estratégicas de un combate que se prevé arduo y tedioso. En primer lugar, presión directa a Bruselas, aunque sin “miedo” a enfrentarse al Ministerio de Transportes, en manos de su propio partido; y, quizás más importante, una gran movilización social que empezará a germinar el lunes durante la reunión de la Alianza por las Infraestructuras.

Este llamamiento a tomar las calles tiene ya su primer apoyo. El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, respaldó hoy la idea de un gran movimiento “civil, socialy empresarial”, en el que no duda que el presidente regional y el resto del gobierno estarán presentes. “Esto no va de colores políticos, no va de regate corto. Esto va de futuro, de proyectos de largo recorrido y creo que, como decía la canción, ‘Asturias se la juega’ y hay que dar una respuesta de unidad y de firmeza ante el Estado”, defendió.

Porque reclamar directamente a Bruselas, apuntó Paniceres, “está bien, pero el reto para Asturias es ir contra el Estado. Un Estado que durante años, gobierno tras gobierno de distinto color, ha mantenido ese peaje, esa limitación a nuestras mercancías y nuestra conectividad”.

“Donde tenemos que realmente hacerles ver que este tema del peaje toca la fibra sensible de todos los asturianos y que habrá una respuesta es ante el Gobierno Central”, insistió Paniceres, quien recordó la gran movilización asturiana que se formó cuando la variante de Pajares.

Esa respuesta social es la que el presidente de la Cámara de Comercio espera que se repita en esta ocasión: “Debe haber una respuesta de Asturias y una de las conclusiones de la reunión de la Alianza por las Infraestructuras del lunes tiene que ser un llamamiento desde la unidad a esa gran movilización”.

Para Paniceres el reto de la región debe ser hacer ver lo importante que es la supresión del peaje, y el efecto económico y psicológico que tiene para todos los asturianos cada vez que entran o salen del Principado tener que pasar por ese peaje.