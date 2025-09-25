Un partner para las empresas importadoras y exportadoras en El Musel

Los camiones, el mercado industrial que mueve mercancía a través del puerto de El Musel, han llevado a lo que hoy es una actividad consolidada y en continuo desarrollo en los servicios que además de transporte ofrece hoy día la Cooperativa Casintra.

Desde su creación, Casintra Port no ha dejado de evolucionar, siendo un soporte y una referencia en la logística portuaria para dar apoyo desde el puerto de Gijón a las empresas del tejido industrial del Principado, España y otros países. Prueba de ello es el amplio porfolio y la diversidad de sectores en los que Casintra desarrolla su actividad profesional.

En este último período se ha incrementado considerablemente la actividad en almacenes portuarios, que con los diferentes regímenes aduaneros para consignar mercancías en: DA, DDA, ADT, LAME… apoyados por el departamento de aduanas, para ayudar a gestionar importaciones y exportaciones en las aduanas de España, desde su descentralización ha facilitado la gestión y el desarrollo de las empresas.

Los contenedores es otra línea de negocio portuaria que se está tratando de potenciar, en estrecha colaboración con las navieras, transitarios y por supuesto con la Autoridad Portuaria, bajo su paraguas está todo el negocio de mercancías que se gestiona en el Puerto de El Musel.

Las cargas de proyecto han crecido sobremanera en este ejercicio, la capacidad de sus profesionales, en continúa formación y desarrollo; han hecho que se hayan realizado operativas hace un tiempo impensables. Las empresas de ingeniería, las del sector siderúrgico, del sector agroalimentario, manufacturero han confiado en la capacidad operativa para gestionar las necesidades de consolidación y desconsolidación de contenedores. Certificando la estiba de la mercancía, un valor al servicio en estas operaciones portuarias.

Desde Casintra siempre se transmite que «estamos muy contentos de que las empresas sigan confiando en nosotros; casi 55 años de trayectoria nos avalan». Cercanía, resolución y calidad de servicio son las máximas que ofrece esta cooperativa. «Nuestro motor son nuestros clientes, sin ellos y sin nuestros Socios y empleados no tendríamos sentido, es lo que nos mueve cada día», señalan. Por todo ello, se sigue apostando por la inversión humana y en medios mecánicos para dar soporte en cualquier necesidad que pudieran tener cualquier empresa que decida usar el Puerto de Gijón para importar o exportar mercancías.