Asturias logra el apoyo de Bruselas para defender el acero europeo frente a la amenaza "low cost" de Asia

Asturias ha dado un pequeño paso en el enjambre político y regulatorio europeo para defender la siderurgia, una actividad clave en la región y amenazada por la importación masiva de acero barato de Asia y las incertidumbres sobre vectores como el hidrógeno verde, que han paralizado la gran inversión descarbonizadora de ArcelorMittal en la fábrica de Gijón.

El consejero de Hacienda y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha logrado este jueves en Bruselas el apoyo mayoritario de la comisión de economía del Comité Europeo de las Regiones al dictamen del Pacto sobre el Acero, el llamamiento común de las regiones europeas a una defensa de la siderurgia frente a la "competencia desleal" de otros bloques geográficos. Asturias es la región que ejerce de portavoz del Comité –institución que representa a 320 regiones y ciudades de la Unión Europea– para la defensa de la siderurgia continental.

Según informó el Gobierno regional, una vez conseguido este respaldo respaldo por mayoría, el Principado elevará en las próximas semanas el documento al pleno del Comité, el máximo órgano de decisión de la institución. El dictamen se someterá a ratificación definitiva en la próxima sesión plenaria, que se celebrará previsiblemente a finales de año.

Peláez, que ha sido el ponente del dictamen, ha asegurado que el documento es una “llamada de atención” a los dirigentes comunitarios para poner en marcha cuanto antes las medidas que protejan a la siderurgia, como el arancel al carbono (CBAM, en lenguaje técnico) y la rebaja del coste de la electricidad, entre otras. La ponencia también llama a actuar contra la imposición de nuevos aranceles de Estados Unidos a las exportaciones de la UE.

Guillermo Peláez, en el centro, interviene en la comisión de economía del Comité Europeo de las Regiones, este jueves en Bruselas. / LNE

El Consejero recordó que el acero es "un sector importantísimo para el desarrollo económico de Asturias". Peláez ha acudido a Bruselas acompañado por el director de la Oficina Económica de la Presidencia, José Antonio Sicre. Ambos han participado en varios encuentros con diputados del Parlamento Europeo.

En octubre, Avilés albergará un seminario sobre el Plan de Acción de Acero y Metales presentado el pasado marzo por la Comisión Europea.