El refuerzo eléctrico en Asturias permitirá enchufar la eólica marina y las centrales de bombeo

El refuerzo de la red eléctrica en Asturias planeado por el Ministerio para la Transición Ecológica permitirá "enchufar" los proyectos de eólica marina y de nuevas centrales hidroeléctricas de bombeo que se plantean en la región. Estas grandes infraestructuras energéticas permitirán compensar con energías renovables el cierre de las centrales térmicas de carbón y compensar el déficit entre generación y consumo que ya sufre Asturias.

La planificación energética para el horizonte de 2030 que presentó el miércoles el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, al consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, incluye el demandado anillo central eléctrico de Asturias, clave para la puesta en marcha de nuevos proyectos industriales y avanzar en la electrificación de las grandes fábricas existentes como las del sector de la siderurgia. "Se ha logrado incluir en la planificación eléctrica todo lo que pedíamos desde Asturias y los 2,5 gigavatios (GW) adicionales asignados en la planificación eléctrica van a garantizar muchos años de industria en Asturias", aseguró Borja Sánchez, que explicó que esa capacidad extra es respecto al pico de consumo más alto alcanzado en 2024, que fue de 1,7 GW. Por tanto, la comunidad dispondrá de una capacidad máxima de consumo de hasta 4,2 GW, lo que supone un 150% más que la actual. Fuentes del Principado destacaron que ese porcentaje de incremento es superior al asignado a otros territorios con un peso industrial relevante como el País Vasco, que gana un 40% más, si bien en números absolutos la cifra es mucho mayor en esa última comunidad, puesto que logra 4,8 GW más frente a los 2,5 GW de Asturias.

"A medida que vayan avanzando refuerzos como el del anillo central, que es esencial para nuestra política industrial, se irá tomando constancia de la importancia de lo que se nos trasladó por parte del secretario de Estado de Energía", señaló Borja Sánchez. El consejero subrayó que las aportaciones recogidas por el borrador de planificación eléctrica también serán claves para el desarrollo e integración de las energías renovables en Asturias, al incorporar dos nuevas subestaciones en el occidente y el suroccidente, y el refuerzo en otra, para dar cobertura a nuevos parques eólicos, a centrales hidroeléctricas de bombeo reversible (con varios proyectos en los embalses de La Barca, Salime, Doiras y Arbón y en antiguas explotaciones mineras) y al futuro desarrollo de la eólica marina (con proyectos frente a las costas de Navia y Tapia de Casariego) . "La planificación es una buena noticia tanto desde el punto de vista de ese consumo que necesitan nuestras industrias como para garantizar que la generación de energía renovable va a continuar su integración en el mix energético de Asturias", afirmó Sánchez.