"El riesgo de que la nación se rompa sigue ahí", alerta Otero Novas

"La democracia no tiene alternativa, porque la alternativa es la dictadura y nadie la quiere", reflexionó este miércoles José Manuel Otero Novas (Vigo, 1940). "Aunque hay elementos que la perturban, mecanismos que la distorsionan. Lo estamos viendo por ejemplo en Venezuela, un país donde hay partidos, hay elecciones periódicas... pero no es un régimen democrático. Esto demuestra que la democracia se puede burlar y es necesario reforzarla". Por eso, reseña el jurista y exministro en los gobiernos de Adolfo Suárez, son necesarios libros como "Recuperar la libertad. Por una España auténticamente democrática", cuyo título es toda una declaración de intenciones.

Otero Novas se encargó él mismo, como autor del prólogo, de presentar el volumen en el Colegio Mayor Universitario San Pablo, en Madrid. La obra está editada por el Aula Política del Instituto CEU de Estudios de la Democracia, que suma más de dos décadas reflexionando sobre los principales problemas que asolan a España y cómo hacerles frente.

En esta nueva publicación se reúnen 25 ensayos de destacadas figuras del mundo académico, de la judicatura, la historia, coordinados por el filósofo José Ramón Recuero. "Analizamos, desde diferentes ópticas el problema central de la falta de libertad en nuestra patria", explica Otero Novas.

El jurista gallego identifica como principal amenaza actual en España que "la nación se rompa y el sistema del 78 colapse". Un riesgo que está ahí "mientras haya grupos parlamentarios sobredimensionados, es decir, que las minorías periféricas tengan con sus escasos escaños el poder de condicionar la acción de gobierno. Lo estamos viendo ahora".

Entre los autores de los ensayos figuran Jorge Rodríguez Zapatero, que fue magistrado del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo; Juan Díaz Nicolás, exdirector del Centro de Investigaciones Sociológicas; o Juan José González Rivas, expresidente del Tribunal Constitucional.