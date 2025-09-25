Salud alerta: las adicciones al juego, al sexo y a las redes sociales se disparan en Asturias (sobre todo, en jóvenes)

Las adicciones sin sustancia (juego patológico, abuso de internet, compras o sexo compulsivos…) están aumentando en Asturias, especialmente en las franjas de edad más jóvenes. Así lo ha hecho público esta mañana la consejera de Salud, Conchita Saavedra, quien ha anunciado que el próximo Plan de Drogas autonómico será reenfocado para mitigar este tipo de conductas patológicas.

La doctora Saavedra efectuó estas declaraciones en el marco de la visita de una delegación de cinco países de Asia Central que está interesada en conocer las políticas del Gobierno de Asturias en prevención y tratamiento de adicciones. Integrado por representantes de instituciones de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, el grupo está conociendo también las actuaciones del Principado en materia de inserción social y reducción de daños frente al consumo de drogas, además del trabajo que realizan organizaciones con gran experiencia en este ámbito.

La titular de Salud señaló que su departamento está elaborando “un nuevo plan de drogas” que abordará “tanto el consumo de sustancias como las adicciones sin sustancia”. Según Saavedra, estas últimas, “aunque todavía no están al mismo nivel” que las primeras, “están creciendo, en particular entre las personas más jóvenes”.

El nuevo Plan de Drogas estará listo, según indicó la Consejera, “a finales de 2025 o principios de 2026”.

Integrantes de la delegación asiática con la consejera de Salud, Conchita Saavedra. / LNE

Una de cada cuatro personas

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cuatro personas sufre trastornos de la conducta relacionados con las adicciones sin sustancia. El juego patológico, el abuso de internet y las redes sociales, la adicción a las compras, al sexo o al trabajo son las principales adicciones de esta naturaleza.

En el encuentro con las delegaciones asiáticas, que tiene lugar hoy y mañana, la Consejería de Salud y el Servicio de Salud del Principado (Sespa) exponen el modo en que se abordan las conductas potencialmente adictivas como problema de salud pública “para ofrecer una visión de los recursos asistenciales y de las políticas públicas desarrolladas”.

También se están presentando los planes municipales de salud y bienestar, “como ejemplo de la importancia de la prevención desde el ámbito local, mediante el diseño de iniciativas adaptadas a cada entorno”. Para ejemplificar las diferencias entre ámbitos urbanos y rurales, se presentarán los de Oviedo y la Comarca de la Sidra.

Programas y retos

La delegación visita dos entidades del tercer sector especializadas en adicciones para conocer sus programas y actividades de prevención e intervención, así como los retos a los que se enfrentan. También comprobarán cómo funciona una unidad de tratamiento en Oviedo.

Esta estancia forma parte de un proyecto europeo gestionado por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) con el apoyo de la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, que conecta instituciones homólogas de Asia Central y España dedicadas a esta materia.

Situación en sus países de origen

En los países del Asia Central, de mayoría islámica, el consumo de alcohol no es el mayor problema. La droga más habitual es el cannabis, seguida por los opioides. Además, se percibe un incremento de las drogas sintéticas.

Sin embargo, los datos concretos por países son limitados y generalmente se basan en estimaciones o estudios regionales, reflejo de unos sistemas de información sobre drogas poco estructurado.

Al igual que en el resto del mundo, los hombres representan la mayoría de consumidores de drogas en todos estos países, aunque el uso de estas sustancias por parte de las mujeres está aumentando, especialmente en zonas urbanas.

Debido a los problemas que provoca el tráfico ilegal de drogas, en los últimos años ha aumentado la cooperación regional e internacional, con apoyo de la Unión Europea (UE) y con iniciativas como esta visita a España.