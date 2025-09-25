El sindicato ANPE le traslada a la Consejera de Educación la urgencia de acabar con las desigualdades: "Todos los profesores son iguales"

"Hay que acabar con las diferencias entre comunidades". Claro y conciso de mostró esta mañana Francisco Venzalá, presidente nacional de ANPE, tras su reunión con la consejera de Educación, Eva Ledo. "Los datos nos dicen que no es lo mismo ser profesor en Asturias que en otras zonas del territorio, y esto debe de acabarse", trasladó Venzalá.

En el encuentro, el represente sindical y Ledo compartieron opiniones acerca de la situación actual de la educación y los retos que les quedan por asumir. Un horizonte marcado por el intención del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de blindar la reducción de horas lectivas del profesorado a través de una ley. "Las horas son muy importantes, pero aún se quedan temas en el tintero", lamentó Venzalá que ve crucial el reconocimiento del profesorado: "Es un colectivo que no se siente valorado". Venzalá también ha urgido a reducir la "ingente carga burocrática" que soporta el profesorado y ha valorado positivamente que el Ministerio de Educación contemple el uso de tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial para aligerarla.

"El Ministerio tiene la intención (si bien es cierto que no nos ha avanzado documento alguno hasta la fecha) de establecer un marco para mejorar precisamente una de las condiciones que al profesorado asturiano y al profesorado en general más afectan", ha declarado tras el encuentro con la consejera de Educación. Venzalá ha subrayado que este asunto ha sido uno de los ejes centrales tanto del encuentro mantenido hoy en Oviedo como de la reciente reunión del sindicato con responsables del Ministerio.

Acompañado por el presidente de ANPE Asturias, Gumersindo Rodríguez, y la responsable de plantillas del sindicato, Mariela Fernández, Venzalá ha trasladado al equipo de la consejería que dirige Eva Ledo su preocupación por cuestiones estructurales que inciden en el día a día docente, como los horarios lectivos, la ratio o la burocracia administrativa.

Diferencias entre territorios

No obstante, desde ANPE son conscientes de la complejidad que supone acabar con las desigualdades: "La coordinación debe hacerse desde el Ministerio", reconoció su Presidente. "El pacto Asturias Educa supone un gran avance y tiene medidas muy positivas tanto para la educación como para el día a día del profesorado", celebró Venzalá, si bien seguirán tratando de mejorar asuntos pendientes como puede ser el reconocimiento de la carrera profesional. Al tiempo que expresaba su confianza en que "se desarrolle en los tiempos previstos", especialmente en ámbitos clave como la atención a la diversidad y el refuerzo educativo, que "redundará en beneficio del alumnado".