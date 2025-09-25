Sinergias estratégicas

Los puertos marítimos son nodos logísticos vitales para el comercio internacional. Su eficiencia depende en gran medida de la capacidad de manipulación de carga: descarga, estiba y transferencia en modos de transporte. Los puertos enfrentan el desafío constante de optimizar sus operaciones, reducir tiempos de inactividad y adaptarse a una demanda altamente fluctuante. En este entorno, GRUPO ROXU ofrece un recurso estratégico clave que garantiza flexibilidad operativa, eficiencia y rentabilidad.

GRUPO ROXU ofrece una flota de más 1100 equipos entre más de 200 grúas telescópicas de orugas y celosía; LTM 11200 de 1200Tn, LTR 11200 de 1200Tn, 2 unidades LR 1600 de 600Tn, 1 unidades CC2800 de 600Tn, y 5 unidades LTM 1500 de 500Tn, además de grúas de 400Tn, 350Tn, 300Tn, 200Tn, 160Tn, l00Tn, y 95Tn. A estas se les unen grúas City, grúas especiales de orugas, mini Maeda, Unic, y más de 80 camiones con grúa articulada de 2,3,4 y 5 ejes. Los equipos de transporte pesado lo conforman tractoras 8x6, 6x6, 6x4, 8x4, 4x4 y 4x2; plataformas de carga pesados de 7, 6, 5, 4 y 3 ejes desde 30 hasta lO0Tn, algunas extensibles; portatubos, dollies, góndolas de 7, 5, 4, 3 y 2 ejes desde 30 hasta lO0Tn, fijas y extensibles, o equipos modulares hasta 750Tn.Más de 700 plataformas elevadoras de personas; Equipo de drones de última tecnología, los cuales ofrecen servicios de inspección industrial de estructuras.

La Escuela Europea de Maquinaria-ROXU GRUPO lidera a nivel nacional la formación en los puertos marítimos desarrollando acciones formativas en materia de grúas/maquinaria para la carga descarga de contenedores y otras mercancías así como en la industria de astilleros, industria del metal que trabajan para el Offshore Eólico, etc .También colabora con el Centro Integrado de Formación Profesional del Mar de Gijón, en el desarrollo de acciones formativas para la obtención del certificado profesional de la estiba portuaria. Se puede afirmar que es una de las empresas especializada en la formación vinculada al sector marítimo y tiene una vocación de preparación de profesionales especializados para este sector.

Algunas de las ventajas de esta colaboración son la flexibilidad operativa que permite adaptar rápidamente la capacidad de izaje según las necesidades del momento, el ahorro de capital, la rapidez en la respuesta; incorporando equipos y personal especializado inmediato, con acceso a tecnología punta y especialización. GRUPO ROXU cuenta permanentemente con una flota actualizada y personal formado y certificado. Es clave la planificación conjunta, revisando previsiones de tráfico y necesidades con antelación, reduciendo inmediatamente los tiempos de espera de los buques, lo que mejora la reputación del puerto y trae más tráfico.