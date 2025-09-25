Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estas son las normas para una de las campañas pesqueras más populares en Asturias: el percebe

La temporada empieza el 1 de octubre y Gijón tiene normativa especial

Subasta del percebe en una campaña anterior en Puerto de vega. / A. M. S.

Mariola Riera

Oviedo

Seis kilos al día de pesca y ocho del 11 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026. Es el cupo de percebes por mariscador que se podrá pescar en la nueva campaña, que empieza el próximo 1 de octubre y se extenderá hasta abril (hasta septiembre en el caso del área del Cabo Peñas, con propio plan de gestión).

La Consejería de Medio Rural publica este mismo jueves la normativa de la temporada en el Boletín del Principado. En las mismas, como viene siendo habitual en los últimos años, figura la ampliación del cupo de percebe a recoger de 6 a 8 kilos coincidiendo en la campaña de Navidad, para facilitar que los mariscadores puedan sacar más rentabilidad a su actividad debido a los altos precios que el producto suele alcanzar en esas fechas. El cupo es personal y no puede repartirse entre los perceberos.

En Puerto de Vega (Navia), una de las rulas principales de percebe en Asturias, el precio del kilo medio fue de 41 euros en la campaña anterior, cuando se capturaron 21 toneladas.

Horarios

Entre otra normativa figura el horario: solo durante el día, dos horas antes de la bajamar y hasta una hora después de que haya empezado a subir; queda prohibido faenar los domingos y día festivos. En cuanto al arte de pesca sigue la exclusividad: la bistronza.

El Principado expedirá más de 200 licencias para faenar en la próxima campaña, cuya solicitud de renovación finaliza el próximo 10 de octubre. La faena puede hacerse por todo el litoral asturiano con las siguientes áreas de gestión, que dependen de las Cofradías de Pescadores: Figueras y Tapia; Oviñana y Cudillero; San Juan de la Arena y Luanco; Bañugues y Luanco; Candás, Gijón, Tazones y Lastres; y Ribadesella, Llanes y Bustio.

Gijón

En Gijón, en el puerto del Musel se establece una normativa aparte, por las características especiales de la zona. La Policía Portuaria vigilará el desarrollo de la campaña, dentro de las mismas fechas. Son 30 los mariscadores autorizados a faenar en esta franja de la costa.

