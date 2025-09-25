Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Uría Ingeniería compra Gestión Calor, el negocio de mantenimiento de EDP en el Norte

La compañía adquirida presta servicio en Asturias, Cantabria y País Vasco

Gabriel Uría, director general de Uría Ingeniería, y Antonio Araújo, miembro de EDP Client Solutions B2B Iberia. |

Yago González

Oviedo

Uría Ingeniería, empresa asturiana de instalación y mantenimiento de sistemas de climatización, ha adquirido Gestión Calor, la compañía que durante los últimos 30 años se ha encargado de los contratos de mantenimiento de instalaciones de la energética portuguesa EDP en Asturias, País Vasco y Cantabria. Con esta operación, firmada ayer, Gestión Calor pasará a denominarse Uría Gestión Calor.

"Queremos agradecer a EDP la confianza depositada en nosotros al elegirnos sucesores en la gestión de estos contratos. Para Uría Ingeniería supone un reconocimiento al trabajo bien hecho y, al mismo tiempo, un nuevo compromiso con el País Vasco y Cantabria, reforzando nuestra presencia en Asturias", señaló Gabriel Uría, director general de Uría Ingeniería, que rubricó el acuerdo con Antonio Araújo, miembro del equipo de gestión de EDP Client Solutions, quien destacó "la continuidad, la confianza y la solvencia que aporta este nuevo paso".

Uría aseguró que su compañía, fundada en Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio) en 1965, afronta esta nueva etapa "con la misma ilusión con la que empezamos, pero con la fortaleza de ser hoy la compañía con mayor presencia en el ámbito del mantenimiento de instalaciones en el norte de España".

