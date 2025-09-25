Las dos vías para dar la batalla por el peaje del Huerna: la izquierda insiste en la movilización y la derecha urge presionar a Sánchez

El peaje del Huerna ha logrado lo que pocas veces se consigue en Asturias: unidad total. Políticos, empresarios y sindicatos coinciden en la necesidad de pelear para que la eliminación del pago sea inminente. La fórmula para conseguirlo es lo que genera ciertas discrepancias. La izquierda insiste en que la movilización es la mejor vía para presionar tanto al Ministerio de Transportes como a Bruselas para conseguir la supresión de un pago que consideran «injusto» y que se ha extendido años de más. No obstante, la derecha pone en duda las intenciones reales del presidente del Gobierno, Adrián Barbón, de enfrentarse a un gobierno de su mismo signo.

El jefe del Ejecutivo se ofreció esta semana, durante el debate de orientación política, a liderar la movilización, aunque «sin protagonismos». Esta acción refleja «el compromiso inequívoco del presidente, del Gobierno de Asturias y de la FSA-PSOE para conseguir la supresión del peaje», aseguró Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de Organización del partido socialista asturiano.

En contraposición, añadió, a quienes «ni siquiera son capaces de asumir su responsabilidad exclusiva en la prórroga del peaje, como sucede con el PP, el presidente Barbón ha dejado claro que hará todo lo posible, allí donde sea necesario, para conseguir su supresión».

Defensa ante Sánchez

Precisamente, los populares criticaron que la propuesta de Barbón de acudir directamente a Bruselas no es más que «un señuelo». «Si no queremos esperar al largo proceso de que la Comisión remita todo el expediente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que decida si es legal o ilegal ese peaje, Pedro Sánchez puede acabar ya con el agravio y la injusticia que sufren los asturianos, que ven como en otras partes de España se están eliminando peajes», insistió Luis Venta.

Para Vox, la intención de Barbón de acudir directamente a Bruselas es «una cortina de humo y una ocurrencia de última hora porque ya sabe que Sánchez no va a eliminar el peaje por razones políticas y por eso intenta desviar la atención poniendo el foco en Bruselas, cuando ha sido la propia Comisión Europea la que le ha exigido al gobierno de España que lo suprima». «Tenemos un presidente sumiso al sanchismo incapaz de imponerse y exigirle la eliminación de este peaje injusto para los asturianos», sentenció Carolina López.

Alianza por las infraestructuras

El germen de la movilización social lo plantó Convocatoria por Asturias-IU, socios de gobierno de los socialistas. «Hay que liderar la movilización social a través de la Alianza por las Infraestructuras, y con unidad», insistió Delia Campomanes. La diputada afirmó que «el peaje tiene que desaparecer y tenemos que estar en Bruselas, pero también frente al gobierno de Madrid».

Es el Estado, puntualizó, «quien tiene que suprimirlo, porque es quien lo aprobó, lo mantiene y de quien dependen las competencias». A su juicio, este peaje no puede «seguir perjudicando a la sociedad asturiana, su economía y su posibilidad de desarrollo».

PSOE, Convocatoria y Covadonga Tomé presentaron una resolución conjunta contra el peaje del Huerna que será votada este viernes en la última jornada del debate de orientación política.

La tercera en discordia, Tomé, reconoció estar «sorprendida» con los anuncios realizados por el presidente regional en los últimos días para acabar con el peaje del Huerna, puesto que le hace preguntarse «dónde han estado hasta ahora». «La Comisión Europea no puede suprimir peajes, esto corresponde al Gobierno estatal. No se puede intentar confundir a los asturianos», advirtió. No obstante, tiene claro que la movilización social es «la única vía para conseguir un cambio real» y que funcionará como «detonante» para su supresión.

La movilización, la única opción

Como un ejercicio de distracción ve también Adrián Pumares, de Foro, la intención del presidente regional de reclamar directamente a Bruselas. «Barbón no hace más que marear la perdiz para ocultar la realidad: quien condena a los asturianos a seguir pagando el peaje del Huerna es el PSOE», afirmó. El diputado señaló que quien tiene las competencias para la supresión es el Ministerio de Transportes y, por tanto, ante quien hay que defender la eliminación es «ante Pedro Sánchez, no ante Bruselas».

Sin embargo, el diputado sí que está a favor de la movilización social, pues es «lo único que nos queda», ya que no ve a Barbón capaz de liderar «nada».