Vive la vida al estilo neoyorquino: disfruta de los 5 mejores brunch en Asturias

¿Alguna vez te has planteado si existe una comida que combine lo mejor del desayuno y lo mejor del almuerzo? ¿Quieres vivir una vida al estilo neoyorquino? Pues lo tienes fácil. Ahora puedes disfrutar de un auténtico brunch sin tener que moverte de Asturias. Un brunch es una comida que combina elementos del desayuno y el almuerzo, y se suele servir en un intervalo de tiempo que va desde la mañana hasta la tarde temprana, generalmente entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. La palabra "brunch" es una combinación de las palabras en inglés "breakfast" (desayuno) y "lunch" (almuerzo).

Este tipo de comida es popular en muchos lugares y ocasiones, como los fines de semana o días festivos, y es una opción ideal para aquellos que quieren disfrutar de una comida relajada y abundante sin tener que despertarse temprano para un desayuno o esperar hasta el almuerzo.

Un típico brunch puede incluir una variedad de platos, desde opciones más ligeras como frutas, yogur, granola y pasteles, hasta platos más sustanciosos como huevos revueltos, tocino, salchichas, sándwiches, ensaladas y más. También es común servir bebidas como café, té, jugos de frutas, cócteles y champagne. La combinación de platos dulces y salados es una característica distintiva del brunch, y la variedad de opciones permite a los comensales elegir entre una amplia gama de sabores y preferencias.

Y para ello, te ofrecemos los mejores Brunch que existen en Asturias:

1. Al baile la temprana (Oviedo)

EN IMÁGENES: Brunch en El Baile de la Temprana / LNE

El restaurante con encanto Al Baile La Temprana se ubica en pleno corazón del Antiguo. Su espectacular brunch en Oviedo ya se ha convertido en todo un clásico del fin de semana en la ciudad, una increíble experiencia gastronómica llena de color y protagonizada por la increíble fusión de sabores tradicionales e internacionales. Su completo menú de Brunch (también en versión delivery) ofrece además la posibilidad de adaptarlo en función de posibles alergias e intolerancias alimentarias, así como una especial versión infantil.

El restaurante Al Baile La Temprana ofrece este delicioso Brunch, solo con reserva anticipada, a domicilio, para llevar y también para disfrutar en su local ubicado en Calle Canóniga, 18. Donde tampoco puedes perderte su bonita terraza con vistas a la Catedral, sus vinos de pequeña producción y sus noches de Jazz en directo de los jueves.

2. Kraken (Gijón)

EN IMÁGENES: Brunch en Kraken / LNE

En Gijón, el restaurante Kraken, ofrece una combinación única, con una deliciosa propuesta gastronómica y unas vistas espectaculares al Mar Cantábrico. Imagínate saborear un delicioso cóctel mientras el horizonte infinito del mar se extiende frente a ti y la brisa marina acaricia tu rostro. El brunch del Kraken ofrece una variada selección de platos dulces y salados, pero lo que realmente emociona al comensal es el plato caliente sorpresa. El equipo de cocina se esmera cada día en crear un plato especial que despierte el asombro de los clientes. Puede ser un reconfortante arroz, una extravagante receta de huevos o cualquier otra creación sorprendente, llena de sabor e ingredientes de temporada.

3. Hotel Palacio de Avilés (Avilés)

Brunch en el palacio de Avilés /

Levantarse tarde, disfrutar de la mañana sin prisa y unir desayuno y comida. ¡No hay plan mejor para el domingo! La primera vez que se escribió sobre este termino fue en la revista satírica inglesa “Punch” en 1896. En esa época, las familias británicas de clase alta solían dar el domingo libre a los sirvientes y estos preparaban un bufé antes de irse para que durante todo el día, sus jefes pudieran servirse.

Su brunch sigue esa tradición y cada domingo, su personal prepara un gran buffet lleno de deliciosos platos para que durante casi cuatro horas, los comensales disfruten de un almuerzo relajado lleno de color y de sabor.

El brunch del Palacio de Avilés incluye:

Un coctel de bienvenida que si el tiempo lo permite, se disfrutará en nuestro Jardín Urbano.

que si el tiempo lo permite, se disfrutará en nuestro Jardín Urbano. Una deliciosa selección de frutas de temporada y zumos naturales prensados en frío ECO.

naturales prensados en frío ECO. Bollería recién horneada : croissants de mantequilla, mini palmeras integrales, napolitanas de crema y chocolate, galletas caseras y bollos de hojaldre, todo hecho en nuestras cocinas con mucho mimo.

: croissants de mantequilla, mini palmeras integrales, napolitanas de crema y chocolate, galletas caseras y bollos de hojaldre, todo hecho en nuestras cocinas con mucho mimo. Panes 100% artesanales de tomate, centeno y cereales y una selección de hogazas y rebanadas para todos los gustos.

y una selección de hogazas y rebanadas para todos los gustos. Un green corner con escabeches caseros, vasitos de hummus, salpicón de mar, y crudités de verduras entre otros bocados deliciosos y saludables.

con escabeches caseros, vasitos de hummus, salpicón de mar, y crudités de verduras entre otros bocados deliciosos y saludables. Una interpretación de mesa italiana con su Grana Padano , mortadela de Bolonia, Prosciutto cotto di Parma y Salame fincchiona I.G.P que acompañamos con productos de nuestra tierra como el Chorizo de jabalí y con delicias de otras comunidades autónomas como la Sobrasada mallorquina.

, mortadela de Bolonia, Prosciutto cotto di Parma y Salame fincchiona I.G.P que acompañamos con productos de nuestra tierra como el Chorizo de jabalí y con delicias de otras comunidades autónomas como la Sobrasada mallorquina. Un impresionante bodegón de quesos del mundo (Peñamellera, Cheddar, Gran Bavaresse, Ahuamado de Pría, Gouda Pesto, entre otros) con sus mermeladas 100% ecológicas.

(Peñamellera, Cheddar, Gran Bavaresse, Ahuamado de Pría, Gouda Pesto, entre otros) con sus mermeladas 100% ecológicas. Y un asado del día que nuestro chef prepara para sorprender a los comensales.

que nuestro chef prepara para sorprender a los comensales. De cuchara no puede faltar una deliciosa fabada asturiana I.G.P. con su compango ecológico , verdinas I.G.P. con langostinos, cremina de temporada y callos con jamón ibérico y garbanzos de Fuentesauco (ligeramente picantes)

, verdinas I.G.P. con langostinos, cremina de temporada y callos con jamón ibérico y garbanzos de Fuentesauco (ligeramente picantes) Imperdibles son los blinis de salmón curado en casa con crema agria, nuestro pastel de pescado de roca, la famosa ensaladilla del Marqués y nuestro reconocido Brioche de huevos Benedictinos con holandesa y perifollo acompañado de salmón ahumado en casa o bacon crujiente.

en casa con crema agria, nuestro pastel de pescado de roca, la famosa ensaladilla del Marqués y nuestro reconocido Brioche de huevos Benedictinos con holandesa y perifollo acompañado de salmón ahumado en casa o bacon crujiente. Agua mineral natural y con gas, leche entera y desnatada, bebidas de soja y almendra café e infusiones.

4. La Floridita (Oviedo)

EN IMÁGENES: Brunch en La Floridita / LNE

La Floridita, local de moda en el centro de Oviedo, se especializa en cocina internacional y tradicional asturiana, siempre con combinaciones que evidencia una esencia muy personal. En su restaurante se puede disfrutar de una experiencia gastronómica mientras disfrutas al sol en su amplia terraza; o en un interior agradable y luminoso.

Desde que abrieron sus puertas en Octubre de 2019, los encargados de La Floridita ofrecen también su archiconocido conocido Brunch, en horario de viernes a domingos y festivos entre las 11.00 y las 13.00 horas.

El menú consiste en: Jamón ibérico y su pan tumaca, quesos asturianos con sus texturas y contrastes, Sándwich italiano y Bocadito selvático, Yogur cremoso de frutos rojos y croumble y Macedonia de frutas. Todo ello acompañado de agua aromatizada de pomelo, manzana y toque de hierbabuena y zumo natural de manzana, matcha, kiwi y plátano.

A continuación, dan a escoger entre tosta de tomate, aguacate, huevo cocido y semillas de sesamo o huevos a la benedictine con pan brioche, bacon crujiente, huevo a la baja temperatura y salsa holandesa. Y para terminar, Mini gofre de nutella, fresa y oreo, Croissant al estilo Paris, Mini donuts de chocolate. Para beber, café Oroginal Blend o infusión Premium de Luxe y zumo de naranja natural.

Todo ello a un precio de 30 euros por persona. También disponen de Brunch infantil 15 euros. Además, este fantástico menú se puede rematar con una botella de Brut Rose de Gramona.

5. Quemedas (Oviedo)

EN IMÁGENES: Brunch en el quemedas / LNE

Quemedas, local de restauración ya típico de Oviedo, ofrece desde hace tiempo una amplia gama de desayunos, además de pinchos variados. Pero a raíz de la pandemia, decidieron evolucionar esta idea y crecer con una nueva realidad aportando su especial visión de una forma diferente y particular.

Así, después de investigar, mirar y probar se decidieron por crear una carta de desayunos amplia y muy variada que pudiera ofrecer tanto posibilidades dulces como saladas para el desayuno pero totalmente innovadora. Los desayunos fueron brunch y los brunch desayunos, y ahora se toman antes y después, independientemente de la hora de la mañana.

De esta forma, los chicos del quemedas han vuelto a evolucionar su carta buscando ofrecer lo que la gente quiere, lo que ve y lo que le gustaría encontrar: calidad, innovación, variedad, para los más saludables y para los más golosos. Además, cuentan con una amplia gama de desayunos para celiacos, para veganos, para vegetarianos... Y con un sinfín de opciones que añadir por si no fueran suficientes para que tus desayunos y brunch en Oviedo sean realmente diferentes. De hecho, precisan de 25 tipos de desayunos elaborados individualmente, poniendo todo el amor en cada uno de ellos. Como no pueden hablar de cada uno de ellos, desde quemedas piden que la gente siga su cuenta de Instagram.

CONSULTA AQUÍ LAS DIRECCIONES