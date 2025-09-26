Ambar Bouhout, en la cocina de la inserción laboral

En un día lectivo cualquiera, antes de que amanezca, Ambar Bouhout ya habrá encendido los fogones, troceado las frutas del desayuno y empezado los preparativos del menú para la comida en la escuela infantil La Toba. Ambar es la cocinera del centro, situado en el barrio avilesino de Llaranes, y tiene a su cargo la alimentación de 79 niños y niñas menores de tres años y de las educadoras que cuidan de ellos. Nunca lo hubiera imaginado cuando llegó a España gracias al sistema de acogida de protección internacional, que le permitió salir de Marruecos para escapar de una situación de violencia de género. Pero lo consiguió cuando entró en contacto con una empresa de inserción laboral gestionada por una entidad sin ánimo de lucro y colaboradora del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa). Por su mediación, Ambar obtuvo la formación necesaria, este empleo y la esperanza de que, con la experiencia que está acumulando, encontrará un trabajo a largo plazo en el mercado laboral ordinario cuando complete su etapa de inserción.

E.E.I. "La Toba" / Cedida a LNE

Cuando cruzó el Estrecho en el ferry entre Tánger y Algeciras, aún no podía saberlo, pero sus primeros meses en España estaban destinados a ser tan difíciles como los últimos en su país. Corrían las semanas finales del invierno de 2020 y la pandemia estaba a punto de dejar el mundo en suspenso. Ambar, que hoy tiene 42 años, vivió aquella época irreal del covid en el País Vasco, donde pasó sus primeros meses tras desembarcar, pero antes de acabar el año ya se había instalado en Asturias. Avilés ha sido su casa desde entonces y la hostelería, el sector de actividad en el que se ha ganado la vida.

Sin embargo, con dos hijas menores, necesitaba algo distinto, una ocupación con horarios regulares que le permitiera conciliar el trabajo con el cuidado de las niñas. Al entrar en contacto con la asociación de mujeres LaTrébede, una de las entidades sin ánimo de lucro que colaboran con el Sepepa, conoció también DeCuchara, la empresa de inserción laboral gestionada por esa organización y pensada precisamente para casos similares al suyo. "Esto es mucho mejor que lo que había conocido. No es que tenga quejas del trato en mi trabajo anterior, pero las condiciones aquí me permiten cuidar de mis hijas por las tardes. Para conciliar es lo que necesito", cuenta.

DeCuchara, de igual manera que el resto de las ocho empresas de inserción social registradas en Asturias, se dedica a la integración y la formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social para su tránsito al empleo ordinario. Entre todas, crean 72 puestos de trabajo en estos momentos.

Ambar Bouhout trabajando. / Cedida a LNE

En DeCuchara, el campo de actividad es la prestación de servicios de cocina y restauración a colectividades y su especificidad es que el 100% de su plantilla, tanto Ambar y sus compañeras como las técnicas que les dan apoyo como acompañantes y mentoras, son mujeres. "Aunque LaTrébede tiene mucha más trayectoria, empezamos con DeCuchara hace cuatro años porque creemos que el empoderamiento de las mujeres pasa por su economía, por que tengan los medios para ser autónomas. En este tiempo hemos insertado a unas 20 trabajadoras. Por norma general, tenemos contratadas a cuatro o cinco a la vez y cada una de ellas se queda con nosotras, según sus circunstancias personales, entre uno y tres años", explica la presidenta de LaTrébede, Ángeles Castellanos.

El Servicio Público de Empleo convoca ayudas cada año para este tipo de proyectos. En la convocatoria de subvenciones para 2025, aún en tramitación, está previsto reservar 1.022.000 euros para su funcionamiento. El Principado ayuda a financiar tanto los salarios como el coste de los servicios de inserción y acompañamiento sociolaboral de las empresas, que cubren diversos sectores de actividad, desde la jardinería a la restauración o el comercio minorista, y se dirigen a diversos colectivos en riesgo de exclusión.

"Tenemos una tasa de inserción altísima, superior al 80% de las mujeres que se forman y adquieren experiencia con nosotras. Pueden trabajar en todo tipo de comedores y están preparadísimas para trabajar en las cocinas de residencias de mayores o de hospitales. Hay mucha demanda y, lejos de ser un problema, es una alegría que puedan dejarnos y abrirse paso en esos lugares", añade la presidenta de LaTrébede.

Hasta ahí quiere llegar Ambar. Por el momento, lo que tiene entre manos un jueves de comienzos de septiembre, con la escuela volviendo a la actividad tras las vacaciones de agosto, es preparar el menú para ese día: pastel de pescado, arroz y fabes. Como es uno de los primeros días del curso y todavía no se ha incorporado todo el alumnado, tiene poca carga de menús especiales para los niños y niñas que por motivos médicos o religiosos hacen otro tipo de dietas.

"Tenemos tres grupos, los menores de un año, los que tienen entre uno y dos, y los de dos a tres. Los desayunos los damos en el comedor para todos a la vez. Hoy han sido pocos, solo 13, porque todavía tienen que incorporarse algunos. Después, los pequeños comen en sus aulas y solo los mayores vienen al comedor. Servimos un tentempié a las 10 y el almuerzo a las 12. Las últimas en comer son las educadoras", explica sobre su trabajo diario.

Ambar gestiona todos los aspectos de la cocina: compra alimentos (semanalmente los frescos, mensualmente los secos), decide cómo conservarlos, organiza los menús y prepara las comidas. DeCuchara solo trabaja con proveedores kilómetro cero que garanticen proximidad, sostenibilidad y responsabilidad en el consumo. "Todo es sano y fresco. Necesitamos mucha variedad, porque hacemos purés para los bebés y otro tipo de comidas para los que ya tienen tres años. Pero la formación que hice con DeCuchara en El Quirinal fue tan buena, que todo parece más sencillo. Eso sí, allí éramos dos personas y aquí, al estar yo sola, tengo que tomar más decisiones", cuenta sobre su día a día.

Contenta como está con su trabajo y con el ambiente en la escuela, Ambar espera que sea un paso hacia un contrato en el mercado ordinario. La inserción, espera, será su trampolín hacia un empleo que le permita hacer su vida y estar disponible para sus dos hijas.