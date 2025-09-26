Apertura del curso en el RIDEA: "La medicina española tuvo un antes y un después con Gaspar Casal"

El Consejo General del RIDEA celebró ayer una sesión privada a la que estaban convocados los miembros. Ramón Rodríguez, director del Instituto, explicó a este diario que se dedició el cambio de secretario general, que deja de ser Francisco Saro Suárez y pasa a serlo Consuelo Velázquez, funcionaria hasta ahora en la consejería de Indusfria.

Además, se nombró miembro de honor a Antón Capitel, un arquitecto, historiador, crítico y profesor español reconocido tanto por su obra construida como por su extraordinaria aportación teórica a la arquitectura contemporánea. Fue director de la revista "Arquitectura" entre 1983 y 1986. Catedrático emérito de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de Madrid, fundó la revista "Pasajes de Arquitectura y Crítica" y director de "ArquitecturaCOAM". Autor del clásico "Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración".

¿Está justificado hablar hoy de un médico de hace tres siglos? El pediatra Venancio Martínez Suárez dio ayer la respuesta en su conferencia sobre la biblioteca del médico ilustrado Gaspar Casal con la que se abrió el nuevo curso académico del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA).

"Sin duda", afirmó Martínez, "hay cosas que no pasan de moda, con validez permanente. Y el primer rasgo de Gaspar Casal con ese valor permanente es el haber sido un médico extraordinariamente observador, inusualmente minucioso en sus anotaciones. Entonces como hoy eso no era poca cosa. Además, desde mi punto de vista, otro aspecto sobresaliente es el que desde una pequeña ciudad, el Oviedo de la primera mitad del siglo XVIII, con unos 6.000 habitantes, la mitad hidalgos y religiosos, postuló un cambio total en el modo de ejercer nuestra profesión".

Su único libro, la "Historia Natural y Médica del Principado de Asturias", ha sido "la primera obra médica moderna y rigurosamente científica publicada en nuestro país. Según la repetida frase de Marañón, solo hubo un Casal y en torno suyo nada".

"Todo graduado en medicina de nuestra universidad debería conocer la obra de Casal", según Martínez, pero lamentablemente a nuestros alumnos a veces les hacemos perder el tiempo en cosas irrelevantes o inútiles. La lectura de la ‘Historia Natural’ los mejoraría como médicos, los haría sentirse más humildes, ser cada vez más dignos de nuestra profesión y de nuestros pacientes".

Casal ha pasado a la historia por la descripción por primera vez de una enfermedad carencial, "el Mal de la Rosa o pelagra, y de su contexto ‘ecológico’, si puede decirse así. Pero en las 400 páginas que nos dejó encontramos otros temas de gran actualidad, como la práctica médica fundamentada en el registro de la información y en la experiencia directa, la relación médico-paciente y la demasía diagnóstico-terapéutica, el secreto médico, la confidencialidad y la forma de atender a la segunda opinión de un colega, por citar algunos. Nos advierte sobre las consultas innecesarias a médicos y cirujanos y propone el comer y beber de manera adecuada como formas de evitar males y recuperar la salud. Dejaba en ocasiones a los pacientes al ‘beneficio de la naturaleza’, confiando en su curación sin intervenir en el curso de la enfermedad. Y junto a Feijoo, su preceptor y amigo, criticaba el ‘charlatanismo’ en la profesión, que tendría algunas concomitancias con lo que hoy se encuentra en blogs, en algunos programas de radio, en alguna prensa y en redes sociales".

Para Gaspar Casal la medicina se estudiaba en los libros "pero se llevaba a cabo con los enfermos, explorándolos, recogiendo sus síntomas, diagnosticándolos, siguiendo su evolución, tratándolos, extrayendo conclusiones prácticas. Era un buen lector, un profesional bien documentado. Es claro que la medicina española tuvo un antes y un después con Gaspar Casal. Fue el prototipo de médico ilustrado, de médico culto, de humanista, o como se diría ahora, de hombre de la tercera cultura".