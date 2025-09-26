El asturiano gana adeptos: estas son las sorprendentes cifras para el examen de certificación, que será mañana
La parte oral será entre el 6 y el 16 de octubre
La Escuela Oficial de Idiomas de Oviedo acogerá mañana desde las 8:30 horas la parte escrita de las pruebas de certificación de lengua asturiana. Se trata del sexto año en el que se realiza la prueba que en esta ocasión ha registrado un aumento de inscritos, con 247 aspirantes frente a los 121 del año pasado.
El nivel avanzado C1 concentra a 136 personas, seguido del intermedio B2 con 78 inscritos, y el básico A2, ofertado por primera vez en 2024, con 33. Las pruebas se dividen en cinco partes: comprensión de textos escritos, comprensión de textos orales, producción y coproducción de textos escritos, producción y coproducción de textos orales, y mediación. Para obtener la certificación es necesario alcanzar al menos un 5 en cada sección y un 6 de media global.
Tres tribunales, uno por cada nivel, evaluarán los exámenes. Están compuestos por profesorado funcionario de Secundaria y especialistas en lengua asturiana, y seguirán los criterios del Decreto 27/2019, que adapta los niveles al Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.
Los exámenes orales, correspondientes al bloque 2, se realizarán entre el 6 y el 16 de octubre en el IES Alfonso II de Oviedo, con convocatorias personalizadas según aula, fecha y hora, ya publicadas en Educastur.
