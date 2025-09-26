Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El asturiano gana adeptos: estas son las sorprendentes cifras para el examen de certificación, que será mañana

La parte oral será entre el 6 y el 16 de octubre

La directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno; la consejera de Educación, Eva Ledo, y el presidente de la Academia de la Llingua Asturiana, Xosé Antón González Riaño.

La directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno; la consejera de Educación, Eva Ledo, y el presidente de la Academia de la Llingua Asturiana, Xosé Antón González Riaño. / PRINCIPADO

Sara Bernardo

Sara Bernardo

La Escuela Oficial de Idiomas de Oviedo acogerá mañana desde las 8:30 horas la parte escrita de las pruebas de certificación de lengua asturiana. Se trata del sexto año en el que se realiza la prueba que en esta ocasión ha registrado un aumento de inscritos, con 247 aspirantes frente a los 121 del año pasado.

El nivel avanzado C1 concentra a 136 personas, seguido del intermedio B2 con 78 inscritos, y el básico A2, ofertado por primera vez en 2024, con 33. Las pruebas se dividen en cinco partes: comprensión de textos escritos, comprensión de textos orales, producción y coproducción de textos escritos, producción y coproducción de textos orales, y mediación. Para obtener la certificación es necesario alcanzar al menos un 5 en cada sección y un 6 de media global.

Tres tribunales, uno por cada nivel, evaluarán los exámenes. Están compuestos por profesorado funcionario de Secundaria y especialistas en lengua asturiana, y seguirán los criterios del Decreto 27/2019, que adapta los niveles al Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.

Los exámenes orales, correspondientes al bloque 2, se realizarán entre el 6 y el 16 de octubre en el IES Alfonso II de Oviedo, con convocatorias personalizadas según aula, fecha y hora, ya publicadas en Educastur.

TEMAS

  1. Este es el edificio de Langreo al que Duro Felguera trasladará su sede central
  2. Las oposiciones sanitarias más masivas en Asturias ya tienen fechas: más de 65.000 inscritos para 2.003 plazas fijas
  3. Barbón anuncia la ampliación de las deducciones por hijo a cargo y la extensión de la gratuidad de la universidad a todos los cursos
  4. Condenado el festivalero del Aquasella que agredió, fuera de sí, a varios guardias civiles: pena reducida por toxicomanía y reparación del daño
  5. La huida del 'testaferro' de la 'operación Matta' que salpica a Oubiña: se arrancó la pulsera de seguimiento que le colocaron al salir de la cárcel
  6. Advertencia sindical a Barbón con el peaje del Huerna: o define su plan de presión para eliminarlo o se movilizarán
  7. Un químico y un ingeniero, los dos catedráticos de Asturias premiados por su trayectoria: 'La investigación vive un momento ilusionante
  8. ¿Llegará el veranillo de San Miguel a Asturias? Esto es lo que dice la Aemet, que mira de reojo al huracán 'Gabrielle

Un servicio pionero del HUCA, que hace 1.500 operaciones al año, celebra sus bodas de oro: "Esta es una disciplina muy artística"

Un servicio pionero del HUCA, que hace 1.500 operaciones al año, celebra sus bodas de oro: "Esta es una disciplina muy artística"

El comité de Duro saluda el preacuerdo para evitar la quiebra, pero con cautela: "Nos preocupa el futuro"

El comité de Duro saluda el preacuerdo para evitar la quiebra, pero con cautela: "Nos preocupa el futuro"

Los lujos de la red de drogas que salpica a Oubiña: coches de 100.000 euros, relojes por decenas, anillos de oro, armas y droga, mucha droga

Los lujos de la red de drogas que salpica a Oubiña: coches de 100.000 euros, relojes por decenas, anillos de oro, armas y droga, mucha droga

El asturiano gana adeptos: estas son las sorprendentes cifras para el examen de certificación, que será mañana

El asturiano gana adeptos: estas son las sorprendentes cifras para el examen de certificación, que será mañana

La Universidad de Oviedo acerca la ciencia a los colegios de Educación Especial

La Universidad de Oviedo acerca la ciencia a los colegios de Educación Especial

Pillado con droga por adelantar al coche de la Guardia Civil de Tráfico en Villaviciosa: incautan a un vasco 1,1 kilos de cocaína

Pillado con droga por adelantar al coche de la Guardia Civil de Tráfico en Villaviciosa: incautan a un vasco 1,1 kilos de cocaína

Uno de los cantantes más famosos de Asturias será nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Oviedo

Uno de los cantantes más famosos de Asturias será nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Oviedo

El rechazo unánime al peaje del Huerna se sella en la Junta: aprobadas prácticamente todas las propuestas contra el pago

El rechazo unánime al peaje del Huerna se sella en la Junta: aprobadas prácticamente todas las propuestas contra el pago
Tracking Pixel Contents