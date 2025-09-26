Barbón propone la matrícula universitaria gratuita en todos los cursos, el rector lo aplaude y Vox lo critica: "Se está convirtiendo en un estercolero"
La medida se implantaría a partir de septiembre de 2026
La intención del presidente del Principado, Adrián Barbón, de extender la gratuidad de la matrícula universitaria a todos los cursos a partir de septiembre de 2026 (actualmente ocurre solo en el primer año), ha hecho que el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, se manifestase esta tarde de forma "positiva". "No cabe duda que la universidad pública debe consolidarse como un servicio público y garantizar que ningún motivo económico disuada a nadie de realizar estudios universitarios", sostuvo Villaverde quien añadió que "la gratuidad hace que no haya ninguna razón económica que impida a las personas acudir a la institución".
No obstante, Villaverde no entró a valorar si esta gratuidad debería ir ligada a la renta, ya que, según sostuvo "aún es pronto para hablar sobre ese tema". "Habrá que crear un grupo de trabajo para "madurar esa idea" porque "es más complejo de lo que parece", matizó.
Quien sí cargó fuertemente contra la propuesta fue el diputado Javier Jové, de Vox. Considera que la medida tiene su origen en el rector, que “se ve incapaz de competir con las universidades privadas”. Todo ello a pesar de que la tasa actual es “más baja que la tasa del gimnasio”. “Los estudiantes prefieren pagar 12.000 o 14.000 euros de matrícula que ir al estercolero en el que el rector está convirtiendo la universidad”, aseguró.
Jové instó a Villaverde a preguntarse por qué no puede competir contra los centros privados y recordó que la universidad no es gratis, ya que se financia con subvenciones que pagan los asturianos. “Este año consiguieron 4.000 matriculados más por el papo”, dijo en alusión a la matrícula gratuita aprobada para los alumnos de primer curso. Además, advirtió que la tasa de abandono es ya muy elevada y avisó que esta podría ir a más: “En España tenemos un problema de titulitis y de sobrecualificación”.
- Las oposiciones sanitarias más masivas en Asturias ya tienen fechas: más de 65.000 inscritos para 2.003 plazas fijas
- Este es el edificio de Langreo al que Duro Felguera trasladará su sede central
- Barbón anuncia la ampliación de las deducciones por hijo a cargo y la extensión de la gratuidad de la universidad a todos los cursos
- Primeras sanciones por saltarse el cierre de la ruta del Cares pese al peligro por desprendimientos tras los incendios de agosto
- Condenado el festivalero del Aquasella que agredió, fuera de sí, a varios guardias civiles: pena reducida por toxicomanía y reparación del daño
- Juicio a Oubiña por una trama de droga en Asturias: el actor Luis Zahera fue interrogado en la investigación por el uso de un coche
- La huida del 'testaferro' de la 'operación Matta' que salpica a Oubiña: se arrancó la pulsera de seguimiento que le colocaron al salir de la cárcel
- Advertencia sindical a Barbón con el peaje del Huerna: o define su plan de presión para eliminarlo o se movilizarán