Uno de los cantantes más famosos de Asturias será nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Oviedo

El cantautor mierense Víctor Manuel San José será investido como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Oviedo, en reconocimiento a su trayectoria artística y a su compromiso social y cultural. La decisión se aprobó esta mañana en el Consejo de Gobierno de la institución, que otorgará el mismo honor a la microbióloga Emmanuelle Charpentier, la profesora de Harvard Doris Sommer y el empresario Carlos Casanueva.

Según explican desde la Universidad, Víctor Manuel es una de las figuras "más emblemáticas de la música española". Su carrera, que se extiende desde los años sesenta, se caracteriza por un estilo personal que combina la canción de autor con las raíces culturales asturianas y por su implicación en causas sociales y políticas. Temas como Asturias, El abuelo Víctor o Soy un corazón tendido al sol se han convertido en himnos generacionales, consolidando su obra como parte del patrimonio musical colectivo.

A lo largo de su trayectoria, el cantautor ha colaborado con artistas como Ana Belén, Joan Manuel Serrat o Miguel Ríos, y ha recibido distinciones como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Su vinculación con la Universidad de Oviedo se ha materializado en proyectos con la Facultad de Educación y Formación del Profesorado, reforzando la relación entre la música, la cultura y la educación.

El rector de la Universidad, Ignacio Villaverde, subrayó que la concesión de los doctorados Honoris Causa “es un motivo de orgullo para nuestra institución, porque reconocemos trayectorias que han transformado la ciencia, la cultura y la sociedad”. En el caso de Víctor Manuel, el reconocimiento resalta no solo su influencia musical, sino también su contribución a la difusión de valores a través de la canción y la educación.

Otros nombramientos

La profesora Emmanuelle Charpentier, investigadora del Max Planck Unit for the Science of Pathogens en Berlín, está considerada una de las científicas más influyentes de la actualidad. Galardonada con el Premio Nobel de Química en 2020 y con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2015, es codescubridora de la tecnología CRISPR/Cas9, un método revolucionario de edición genética que ha transformado la biología molecular y la biomedicina. Su trabajo ha tenido un impacto directo en las investigaciones que se desarrollan en el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA) y en varios grupos de la Universidad de Oviedo, facilitando la identificación de genes implicados en el cáncer y en enfermedades raras, así como el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. Además de su relevancia científica, Charpentier mantiene un estrecho vínculo con la institución asturiana, al haber participado en seminarios con estudiantes y profesorado, dejando una huella duradera en la comunidad académica.

El empresario asturmexicano Carlos Casanueva, con más de seis décadas de experiencia en el sector de los seguros, ha destacado también por su intensa labor filantrópica y por su estrecha vinculación con Asturias. Fundador de Interprotección y presidente honorario vitalicio del grupo, Casanueva ha impulsado iniciativas como la Fundación INTER, dedicada a proyectos educativos, de salud y medio ambiente que han beneficiado a más de un millón y medio de personas. En el ámbito universitario, es promotor de los premios ASICOM y de los Premios Ana Casanueva a iniciativas sociales, siempre con la Universidad de Oviedo como escenario y colaboradora principal, lo que ha reforzado la proyección de la institución tanto en España como en Iberoamérica. Su empeño en tender puentes académicos entre México y Asturias se ha traducido en convenios de colaboración con universidades mexicanas.

La profesora Doris Sommer, catedrática Ira y Jewell Williams de Lenguas y Literaturas Románicas y de Estudios Africanos y Afroamericanos en la Universidad de Harvard, es una de las intelectuales más influyentes en el ámbito de las humanidades aplicadas. Fundadora de la iniciativa Cultural Agents y creadora del protocolo pedagógico Pre-Textos, ha desarrollado una metodología innovadora que fomenta la lectura, el pensamiento crítico y la creatividad a través de las artes. Su relación con la Universidad de Oviedo ha sido decisiva para el ingreso de esta institución en el Real Colegio Complutense en Harvard y para la formación de profesorado en el uso de Pre-Textos, con programas que ya están transformando la docencia en distintos centros. Reconocida por la UNESCO como promotora de la “educación para la paz”, Sommer ha acompañado y apoyado activamente a investigadores, doctorandos y estudiantes de la Universidad de Oviedo, consolidando un vínculo académico y personal de gran valor estratégico para la proyección internacional de la institución.