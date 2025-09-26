La carrera del HUCA congrega este domingo a 3.000 participantes con todos los dorsales asignados
La octava edición consta de una prueba competitiva de 10 kilómetros y de otra popular de 3 kilómetros para correr o caminar
La organización ha establecido un acuerdo con la Fundación Banco de Alimentos de Asturias para que cada participante entregue un kilo de producto
Con todos los dorsales asignados, este domingo, día 28, tendrá lugar en Oviedo la octava edición de la carrera solidaria HUCA, "Muévete por la Salud", a partir de las 10.30 horas.
La fiesta deportiva, saludable y solidaria congregará a un total de 3.000 personas en el entorno del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
El evento contará con dos pruebas diseñadas para todos los públicos: una carrera competitiva de 10 kilómetros, a la hora citada, con 400 participantes; y una carrera popular de 3 kilómetros para correr o caminar, que comenzará a las 12.00 horas y en la que están inscritos 1.500 adultos y menores de edad acompañados por un adulto. Además, prestan su colaboración 100 voluntarios.
Se trata de una iniciativa deportiva que tiene como objetivo fomentar la actividad física y promover hábitos de vida saludables entre la población.
El circuito de ambas pruebas discurrirá por parte del denominado anillo perimetral del hospital ovetense, algunas calles adyacentes y determinados viales del HUCA.
El circuito ha sido diseñado por la organización y ha sido autorizado por la Oficina de Movilidad de la Policía Local del Ayuntamiento de Oviedo garantizando en todo momento los accesos principales al área de Urgencias. La prueba está incluida en el calendario de pruebas de ruta de la Federación de Atletismo del Principado de Asturias (FAPA).
Como en años precedentes, la organización ha establecido un acuerdo con la Fundación Banco de Alimentos de Asturias para llevar a cabo la iniciativa #dorsalsolidario que supone la entrega un kilo de alimentos al recoger el dorsal.
