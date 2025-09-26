Las claves del acuerdo de Duro con los mexicanos y la SEPI para evitar la quiebra: este es el plan

Duro Felguera ve la salida del túnel. La compañía ha alcanzado un preacuerdo con sus accionistas de control, los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México, y con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que rescató a la compañía con 120 millones de euros, para presentar un plan de reestructuración financiera que evite el concurso de acreedores. Así lo comunicó ayer la empresa asturiana de ingeniería y bienes de equipo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Duro tiene de límite hasta el próximo martes, día 30, para presentar el plan al juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón, ya que entonces expira el plazo del preconcurso de acreedores en el que lleva la empresa desde el pasado diciembre.

El consejo de administración de Duro aprobó el plan de reestructuración el pasado lunes, según el hecho relevante remitido al supervisor. El comunicado menciona explícitamente la firma del "principio de acuerdo" con los accionistas mexicanos y el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), dependiente de la SEPI, pero no incluye en dicho acuerdo a los bancos acreedores. El texto se limita a indicar que Duro "continúa desarrollando todas las actuaciones necesarias con los acreedores y demás partes afectadas para el buen fin de la operación y la viabilidad de la compañía".

Fuentes consultadas señalaron a este diario que las entidades financieras acreedoras respaldan el plan de reestructuración de la ingeniería, pero que su respaldo definitivo y formal debe superar la evaluación de sus respectivos comités de riesgo.

Las fuentes al tanto de la operación también confirmaron que está previsto que Prodi y Mota-Engil México contribuyan al reflotamiento de la empresa con una aportación de capital que rondaría los 10 millones de euros. Hace dos años, los inversores mexicanos desembarcaron en el accionariado de la compañía con una inyección de 90 millones de euros. El pasado miércoles, como publicó ayer LA NUEVA ESPAÑA, el presidente de Duro, el mexicano Eduardo Espinosa, informó al comité de empresa del acuerdo que la cúpula de la compañía había alcanzado con sus diferentes acreedores, integrados por la SEPI, la banca y diferentes proveedores. El monto total de la deuda supera los 300 millones de euros, pero en la reorganización financiera se prevén pérdidas tanto para accionistas de la compañía como para acreedores.

El pronóstico de un pacto de reestructuración financiera fue saludada por el Mercado Continuo. La compañía disfrutó ayer de una jornada de euforia en el parqué, con una subida del 20,53%, elevando el precio por acción hasta los 0,273 euros, tras haber llegado a dispararse hasta un 30% en ciertos momentos de la sesión.

La empresa, por lo tanto, no solicitará a los tribunales una nueva prórroga del preconcurso de acreedores, después de que el pasado 1 de septiembre el juzgado concediera un tercer aplazamiento hasta el próximo martes. No obstante, eso no significa que los magistrados vayan a ratificar de forma inmediata el plan de reestructuración, puesto que, desde el momento de su recepción el juzgado, se abrirá un período de alegaciones e impugnaciones que puede alargarse varios meses, según las fuentes consultadas.

De la aprobación de la reorganización financiera de Duro dependen otros movimientos, como la venta de la sede en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón y el posterior traslado de las oficinas centrales al edificio Incuv@tic II de la Ciudad Tecnológica de Valnalón, situado en La Felguera (Langreo) y propiedad del Principado. La vinculación entre la aprobación del plan de reestructuración y la operación inmobiliaria abre la hipótesis de que el comprador de la sede de Gijón figure entre los acreedores.

Batería de medidas

En los últimos meses, Duro Felguera ya ha realizado otras medidas para tratar de aliviar sus extremas necesidades de liquidez y allanar el camino de la reestructuración. Entre ellas se encuentran la venta de El Tallerón de Gijón a la multinacional española de defensa Indra por 3,65 millones de euros, la cesión de contratos (donde destaca la de la central de ciclo combinado de Argelia), el abandono de las oficinas que la empresa alquilaba en Pozuelo de Alarcón (Madrid) o un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 180 empleados y del que ya se ha consumado prácticamente la mitad. Asimismo, el grupo también está explorando la venta de alguna de sus filiales, como DF Sistemas Logísticos.

Por su parte, la SEPI ha descartado de plano capitalizar los 100 millones de su crédito participativo. En lo que sí ha cedido el organismo estatal es extender el periodo de devolución e igualar los tipos de interés de todos los créditos inyectados en el rescate. Así, la tasa para la devolución de los 100 millones del préstamo participativo, fijados inicialmente hasta en un 10%, se reducirán al 2%, que es el tipo asignado a los 20 millones del rescate concedidos en créditos ordinarios.