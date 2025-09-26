El comité de Duro saluda el preacuerdo para evitar la quiebra, pero con cautela: "Nos preocupa el futuro"

Optimismo contenido, con cautela. Esta es la sensación que cunde en el comité de empresa de Duro Felguera tras conocerse el principio de acuerdo de la centenaria compañía asturiana con sus accionistas de control (los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México) y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para ejecutar un plan de reestructuración financiera que evite la quiebra de la compañía. El preacuerdo fue remitido ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Estamos contentos en el sentido de que la empresa conseguirá presentar a tiempo al juez toda la documentación", ha señalado a este diario Ángel Martínez, presidente del comité de Duro. El próximo martes, día 30, expira el plazo en el que la compañía puede presentar el plan de reorganización financiera, ya que entonces expira el plazo de la prórroga del preconcurso de acreedores concedida el pasado día 1.

"Lo que nos preocupa es el futuro", ha matizado Martínez, que ha asegurado que la dirección de la empresa informará "al detalle" al comité del proyecto de reestructuración una vez que este sea presentado al juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón.

No obstante, eso no significa que el magistrado titular, Rafael Abril, vaya a ratificar de forma inmediata el plan de reestructuración, puesto que, desde el momento de su recepción el juzgado, se abrirá un período de alegaciones e impugnaciones que puede alargarse varios meses, según las fuentes consultadas.

La banca, pendiente de ratificar el acuerdo

El comunicado de Duro a la CNMV menciona explícitamente la firma del "principio de acuerdo" con los accionistas mexicanos y el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), dependiente de la SEPI, pero no incluye en dicho acuerdo a los bancos acreedores. El texto se limita a indicar que Duro "continúa desarrollando todas las actuaciones necesarias con los acreedores y demás partes afectadas para el buen fin de la operación y la viabilidad de la compañía".

Fuentes consultadas señalaron a este diario que las entidades financieras acreedoras respaldan el plan de reestructuración de la ingeniería, pero que su respaldo definitivo y formal debe superar la evaluación de sus respectivos comités de riesgo.