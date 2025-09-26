Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concurso de tortillas y postres, mañana

La cena campestre y la entrega de premios pondrán el colofón a la jornada del sábado, en la que todo el mundo podrá bailar con los sones de "Apelo"

Arriba, asistentes a la corderada el año pasado. Sobre estas líneas, preparativos en la carpa. | Carolina Díaz

Arriba, asistentes a la corderada el año pasado. Sobre estas líneas, preparativos en la carpa. | Carolina Díaz

Las celebraciones de San Miguel en Castiello de Bernueces son un no parar de actividades y planes divertidos, pensados para que todo el mundo encuentre algo interesante. Tanto grandes como pequeños disponen de una amplia variedad de alternativas entre las que elegir.

Concurso de tortillas y postres, mañana

Concurso de tortillas y postres, mañana

Un buen ejemplo es el V concurso de Postres y Tortillas , que se celebra el sábado a partir de las 20.00 horas, consta de 2 categorías: La primera corresponde a los postres caseros y la segunda a la tortilla española con los ingredientes tradicionales: huevos, patatas y cebolla. Se otorgarán 2 premios por categoría. El plazo de entrega de los platos será hasta las 21.00 horas.

Cena campestre

Por la noche tendrá lugar la cena campestre y la entrega de premios, a partir de las 21:30 horas. Es posible llevar la comida de casa, aunque la Comisión ruega a los asistentes que no lleven la bebida. La cocina permanecerá abierta y habrá opción de degustar el famoso Plato de la Güela.

El conocido grupo "Apelo", uno de los más renombrados de la escena gijonesa, se encargará de hacer bailar a todos hasta altas horas de la madrugada, ya que si por algo se caracterizan las fiestas de Castiello es por su alegría contagiosa.

El grupo "Apelo" realizará versiones de grandes éxitos de los años ochenta y noventa. Además, durante la actuación se entregarán los premios del Concurso de Fotografía organizado por la Asociación Plataforma de Bernueces. Después continuará la fiesta con música para mover el esqueleto, con canciones de ayer y hoy.

Las fiestas también son un buen pretexto para visitar Bernueces, que limita al oeste con la parroquia de Granda y los barrios urbanos del distrito Este Las Mestas y Viesques; al norte con la parroquia de Somió; al este con la de Cabueñes y al sur con las de Santurio y Vega.​

La zona también atesora una notable historia. José Manuel González catalogó en 1959 un castro prerromano situado en la parroquia, pero de él solo se conservan algunos restos.

domingo, 29 de Septiembre: es el Día Grande de las Fiestas San Miguel. Se celebrará la Santa Misa en honor al patrón y habrá procesión posterior con la imagen del Santo en los alrededores de la iglesia, a las 13:30 h.

Habrá sesión vermouth amenizada por el grupo Son del Carmen.

A las 14.30 horas dará comienzo la comida infantil con cuidadores.

A las 15.00 horas se iniciará la gran corderada a la estaca, servida por los miembros de la Comisión.

El domingo, día grande y broche a las jornadas festivas

El

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Este es el edificio de Langreo al que Duro Felguera trasladará su sede central
  2. Las oposiciones sanitarias más masivas en Asturias ya tienen fechas: más de 65.000 inscritos para 2.003 plazas fijas
  3. Barbón anuncia la ampliación de las deducciones por hijo a cargo y la extensión de la gratuidad de la universidad a todos los cursos
  4. Condenado el festivalero del Aquasella que agredió, fuera de sí, a varios guardias civiles: pena reducida por toxicomanía y reparación del daño
  5. La huida del 'testaferro' de la 'operación Matta' que salpica a Oubiña: se arrancó la pulsera de seguimiento que le colocaron al salir de la cárcel
  6. Advertencia sindical a Barbón con el peaje del Huerna: o define su plan de presión para eliminarlo o se movilizarán
  7. Un químico y un ingeniero, los dos catedráticos de Asturias premiados por su trayectoria: 'La investigación vive un momento ilusionante
  8. Juicio a Oubiña por una trama de droga en Asturias: el actor Luis Zahera fue interrogado en la investigación por el uso de un coche

El parlamento asturiano condena el "genocidio" de Gaza con la abstención del PP

El parlamento asturiano condena el "genocidio" de Gaza con la abstención del PP

Uno de los cantantes más famosos de Asturias será nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Oviedo

Uno de los cantantes más famosos de Asturias será nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Oviedo

Los arquitectos asturianos entregan sus premios anuales: ya puedes votar aquí para elegir una de las obras ganadoras

Los arquitectos asturianos entregan sus premios anuales: ya puedes votar aquí para elegir una de las obras ganadoras

Un servicio pionero del HUCA, que hace 1.500 operaciones al año, celebra sus bodas de oro: "Esta es una disciplina muy artística"

Un servicio pionero del HUCA, que hace 1.500 operaciones al año, celebra sus bodas de oro: "Esta es una disciplina muy artística"

El comité de Duro saluda el preacuerdo para evitar la quiebra, pero con cautela: "Nos preocupa el futuro"

El comité de Duro saluda el preacuerdo para evitar la quiebra, pero con cautela: "Nos preocupa el futuro"

Los lujos de la red de drogas que salpica a Oubiña: coches de 100.000 euros, relojes por decenas, anillos de oro, armas y droga, mucha droga

Los lujos de la red de drogas que salpica a Oubiña: coches de 100.000 euros, relojes por decenas, anillos de oro, armas y droga, mucha droga

El asturiano gana adeptos: estas son las sorprendentes cifras para el examen de certificación, que será mañana

El asturiano gana adeptos: estas son las sorprendentes cifras para el examen de certificación, que será mañana

La Universidad de Oviedo acerca la ciencia a los colegios de Educación Especial

La Universidad de Oviedo acerca la ciencia a los colegios de Educación Especial
Tracking Pixel Contents