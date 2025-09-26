Las celebraciones de San Miguel en Castiello de Bernueces son un no parar de actividades y planes divertidos, pensados para que todo el mundo encuentre algo interesante. Tanto grandes como pequeños disponen de una amplia variedad de alternativas entre las que elegir.

Concurso de tortillas y postres, mañana

Un buen ejemplo es el V concurso de Postres y Tortillas , que se celebra el sábado a partir de las 20.00 horas, consta de 2 categorías: La primera corresponde a los postres caseros y la segunda a la tortilla española con los ingredientes tradicionales: huevos, patatas y cebolla. Se otorgarán 2 premios por categoría. El plazo de entrega de los platos será hasta las 21.00 horas.

Cena campestre

Por la noche tendrá lugar la cena campestre y la entrega de premios, a partir de las 21:30 horas. Es posible llevar la comida de casa, aunque la Comisión ruega a los asistentes que no lleven la bebida. La cocina permanecerá abierta y habrá opción de degustar el famoso Plato de la Güela.

El conocido grupo "Apelo", uno de los más renombrados de la escena gijonesa, se encargará de hacer bailar a todos hasta altas horas de la madrugada, ya que si por algo se caracterizan las fiestas de Castiello es por su alegría contagiosa.

El grupo "Apelo" realizará versiones de grandes éxitos de los años ochenta y noventa. Además, durante la actuación se entregarán los premios del Concurso de Fotografía organizado por la Asociación Plataforma de Bernueces. Después continuará la fiesta con música para mover el esqueleto, con canciones de ayer y hoy.

Las fiestas también son un buen pretexto para visitar Bernueces, que limita al oeste con la parroquia de Granda y los barrios urbanos del distrito Este Las Mestas y Viesques; al norte con la parroquia de Somió; al este con la de Cabueñes y al sur con las de Santurio y Vega.​

La zona también atesora una notable historia. José Manuel González catalogó en 1959 un castro prerromano situado en la parroquia, pero de él solo se conservan algunos restos.

domingo, 29 de Septiembre: es el Día Grande de las Fiestas San Miguel. Se celebrará la Santa Misa en honor al patrón y habrá procesión posterior con la imagen del Santo en los alrededores de la iglesia, a las 13:30 h.

Habrá sesión vermouth amenizada por el grupo Son del Carmen.

A las 14.30 horas dará comienzo la comida infantil con cuidadores.

A las 15.00 horas se iniciará la gran corderada a la estaca, servida por los miembros de la Comisión.

El domingo, día grande y broche a las jornadas festivas

El