El sector turístico cree que la alerta por los incendios de agosto "fue desmedida y no se comunicó bien a la gente": "Hubo cancelaciones generalizadas, del 50%"

"Hubo un antes y un después". Javier Alonso, presidente de Incatur (Asociación de empresarios de turismo de los Picos de Europa), se expresa así sobre el impacto de los virulentos incendios de agosto en el sector turístico en Asturias. El día 12 saltó la alerta y a partir de ahí todo cambió: "Hubo cancelaciones generalizadas, en torno al 50%. Y luego también afectaron a las reservas posteriores, que también se han resentido. La recta final del verano notará el impacto de los incendios".

Alonso, que este viernes hizo balance de la temporada en la Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) en Oviedo, advierte de que hubo una "alerta desmedida y que no se comunicó bien" a los ciudadanos lo que ocurría. Por esto, reclama que para situaciones futuras similares – "confiemos en que no tengan que repetirse, pero por si acaso" –las alertas que se envíen sean "más claras, concisas, transparentes y responsables".

Los fuegos de agosto afectaron principalmente a las alas de Asturias, con los incendios más destacados en el Suroccidente (Degaña, Ibias, Cangas del Narcea y Somiedo) además de Teverga y Proaza, y el Suroriente, con los concejos de los Picos de Europa afectados principalmente. "Se lanzó una alerta en zonas que no sufrieron daños como Amieva, aunque al estar en el Parque Natural quedó englobada", reprocha Javier Alonso, que dice ser consciente de que tras la dana de Valencia los sistemas de alerta a la ciudadanía son muy rigurosos.

Cancelaciones reiteradas

Los avisos por el fuego en Asturias en pleno agosto generaron temor entre los visitantes y muchos optaron por cancelar sus reservas para la última quincena del mes o directamente dar la vuelta en pleno viaje. Un ejemplo: "Alguien que viene de Cataluña en coche y por el País Vasco le salta la alarma al móvil, con un mensaje como ‘Incendios en Asturias’, directamente cambia de rumbo y no viene".

Por este motivo el empresario cree necesario que las alertas se concreten más para "no generar alarmas innecesarias. Se llegó a poner que toda la Cordillera estaba afectada y no fue así". El sector todavía se resiente del impacto de los incendios y en septiembre las reservas han caído: en Cabrales rondan el 30% y en Somiedo algo similar, cuando en este mes siempre hay una alta ocupación para el avistamiento de osos.

Javier Alonso cree necesario "recuperar la confianza en el destino" y reforzar la imagen de Asturias como Paraíso Natural para que los visitantes vuelvan en la misma medida que antes.