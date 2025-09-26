Los floristas asturianos cobran, cinco años después, las ayudas por el covid

Cinco años después los floristas asturianos recibirán las ayudas públicas para compensar las pérdidas que les generó la pandemia de covid de 2020. Para hacer memoria: el de la flor cortada y planta ornamental fue uno de los más dañados al caer en picado sus ventas, en muchos casos con los almacenes llenos de flores y palmas, como pasó en Semana Santa (cuyos cultos, incluido la bendición de Ramos, fueron suspendidos para frenar contagios) o en Todos los Santos, en noviembre, sin que la gente pudiera ir a los cementerios debido a las limitaciones de movimiento. Esto originó que numerosos encargos realizados semanas antes, cuando no había restricciones, se anulasen repentinamente debido a la prohibición de salir de los municipios al dispararse de nuevo la ola de contagios de covido.

Ahora, el Boletín Oficial del Principado acaba de publicar la autorización del gasto (aprobado el pasado julio) para cumplir con las subvenciones que en su día no fueron resueltas. Ascienden a un total de 68.000 euros y son 10 los empresarios del sector de la flor cortada que las recbirán: desde casi 3.000 euros el que menos a más de 18.000 el que más. El órgano encargado de tramitar la subvención es la Dirección de la Agroindustria y Desarrollo rural.

Ayudas ministeriales

En noviembre de 2020 el Principado recibió del Ministerio de Agricultura y Pesca (MAPA) 52.807 euros para tal fin, 16.000 euros menos que la partida necesaria para cubrir las ayudas a los floristas. Esto hizo que la convocatoria no se resolviese hasta ahora. El Principado mantiene los 68.000 euros en total de subvención que reparte proporcionalmente entre esos 10 solicitantes, en base a las pérdidas sufridas.