La historia de "un hombre común" deja huella en Asturias

La familia asturmexicana que encabeza María de la Luz Fernández García se citó ayer en el Muséu del Pueblu d’Asturies para la presentación del cuarto libro de esta escritora hija de un emigrante gijonés. El libro que se presentó en un entrañable acto al que asistieron los seis hijos de la autora, además de otros familiares, lleva por título "Tras la huella de mi padre". En el volumen su autora reconstruye la historia de su familia paterna. En el centro del relato está su padre Sixto Fernández, "un hombre común", al decir de la escritora, y que por eso representa a la mayoría de los más de 3000.000 asturiano que protagonizaron el gran movimiento migratorio asturiano a América. Esta novela cierra un ciclo literario y documental que se abrió en 2012 cuando el Muséu publicó el epistolario de Sixto Fernández mantuvo con su hermana Florentina, un conjunto de cartas brillantemente escritas. En el acto intervino el profesor de Historia Alfonso López Alfonso, además de la autora y de Juaco López, director del Muséu. López Alfonso comparó el epistolario entre Sixto y Florentina, del que fue prologuista en la edición de 2012, con una obra maestra de la literatura epistolar, "84,Charing Cross Road", de Helen Hanff. "Tras la huella de mi padre" se presentará este miércoles 1 de octubre a las 19.00h en el Museo Nacional de Antropología, con la asistencia del catedrático de Alcalá Antonio Castillo Gómez.