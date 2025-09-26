Los lujos de la red de drogas que salpica a Oubiña: coches de 100.000 euros, relojes por decenas, anillos de oro, armas y droga, mucha droga

Los dirigentes de la red de drogas que salpica al histórico narco Laureano Oubiña tenían un alto nivel de vida, sin ninguna actividad laboral conocida, según los peritos de la Guardia Civil que analizaron su patrimonio. El fallecido Ricardo Cortés, considerado el jefe de la red que compró la droga a través de Oubiña (siempre según la Fiscalía), tenía un BMW M4, valorado en 100.000 euros, un Mercedes clase A más modesto, de unos 40.000 euros, y tres autocaravanas, valoradas cada una de ellas en unos 60.000 euros.

En la casa de Llanera en la que vivía con su segundo, Micael F. S., los agentes encontraron una veintena de relojes, anillos de oro, pulseras, televisores y hasta 13 décimos de lotería, alguno premiado.

En la vivienda de Micael F. S. en Gijón, los agentes hallaron otros 9 kilos de hachís, además de dos BMW, a nombre del hoy en rebeldía David G. R., "Pequeñín", aunque los usaba el segundo de la red.

David G. R., considerado el testaferro de la organización, también tenía querencia por los relojes: hasta 14 se encontraron en su domicilio de Piedras Blancas de las marcas Jaguar, Tissot, Rolex o Gucci. Aparte, tenía 307 gramos de coca y casi 900 gramos de hachís.

Otro de los dirigentes de la banda, Antonio Llamas Berjano (también fallecido), tenía dos motos, una Kawasaki y una BMW.

Los peritos aseguraron que, al menos los dirigentes, tenían un alto tren de vida, con estancias en hoteles caros y comidas en buenos restaurantes.

En la jornada de este viernes se hizo un poco de luz sobre las actividades del lavadero de coches de uno de los acusados que no se ha conformado con la penal del ministerio público, Adrián G. R. Los agentes aseguraron que el lavadero estaba estrechamente vigilado, al haber sospechas de que era utilizado para lavar dinero. Sin embargo, al final tuvieron que admitir que los pagos recibidos en sus cuentas podrían proceder de ese negocio, que el acusado había heredado de su padre.

Por lo que se refiere a otro acusado que no se aviene, José María A. M., juzgado por haber pagado la cantidad de 11.000 euros a David G. R., lo que se intepreta como una operación de blanqueo de dinero, los peritos admitieron que no habían hecho ninguna comprobación de las cuentas de su negocio de coches en Nava, y que la operación podía ser lícita. De hecho, el acusado explicó que los 11.000 euros eran la devolución del dinero de un cliente que había decidido no comprarle un Ford Mustang. Otros peritos comprobaron que la transferencia estaba registrada en la contabilidad de la empresa, y en la factura que debería haberse expedido y que estaba en blanco figuraba el nombre del citado cliente que se había echado atrás. José María A. M. se preguntó cómo podía considerarse esta transferencia como una operación de blanqueo, si a continuación Davir G. R. sacó ese dinero en cuatro reintegros.

El juicio prosigue este lunes con las escucha de las grabaciones registradas a los acusados y las conclusiones de la Fiscalía y las defensas, que podrían prolongarse hasta el martes.