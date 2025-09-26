Mieres tiene desde hoy una cita con San Cosme y San Damián
Los Santos Mártires se celebran desde hoy en Mieres. El pregón será cortesía de Rocío Antela, exconcejala de Cultura, y dará paso a la primera verbena y un fin de semana lleno de actividades en el que destaca la romería, mañana. El domingo estará especialmente dirigido a los niños.
