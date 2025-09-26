Nuevos ingresos para el sector turístico: llegan unas de las ayudas más esperadas y que contribuirán a modernizar los establecimientos

Alegría y satisfacción en el sector turístico asturiano. El Gobierno regional empezado a abonar las ayudas de eficiencia energética, un "impulso clave para la competitividad", tal y como destaca la patrona Otea (Hostelería y Hotelería de Asturias). Los primeros pagos ya han empezado a materializarse.

Estas subvenciones, con un fondo total de 11,2 millones de euros, son una respuesta directa a la necesidad de renovar equipos y optimizar la gestión energética. "Esto se traduce no solo en un ahorro significativo para los negocios y una mejora de su rentabilidad, sino también en un paso firme hacia la modernización del sector turístico asturiano para cumplir con los retos de la sostenibilidad", explican en Otea. Los fondos forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Establecimientos como alojamientos, casas rurales, campings, restaurantes y bares pueden llevar a cabo proyectos que mejoran el sector. Para facilitar el proceso a sus asociados, la patronal asturiana creó una oficina específica dedicada a la tramitación de estas ayudas, proporcionando asesoramiento y apoyo para que el mayor número de establecimientos pudieran beneficiarse de la convocatoria.

Otea, que preside José Luis Álvarez Almeida (a su vez presidente de Hostelería de España), ha querido hacer público su reconocimiento a la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y a la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, y a todo su equipo, "por la sensibilidad demostrada y la colaboración constante con el sector". Y añaden: "Esta iniciativa demuestra el compromiso del Gobierno de Asturias con el futuro de nuestra industria turística. No solo se trata de ayudas económicas, sino de una apuesta estratégica por un sector más competitivo y sostenible. La puesta en marcha de esta línea de subvenciones es un ejemplo de la colaboración público-privada que Otea defiende, un modelo de trabajo que ha demostrado ser eficaz para impulsar proyectos que benefician tanto a las empresas como a la economía de la región".