Octubre llega cargado de humor y grandes películas en el Teatro Prendes

Octubre está cargado de emociones con la llegada del otoño. Las noches más largas, la caída de las hojas de los árboles y la llegada del frío invitan a organizar tus planes en un ambiente mucho más acogedor. Por eso, el Teatro Prendes trae para octubre una oferta de ocio inigualable para hacer tus tardes de fin de semana mucho más entretenidas.

Cine

Amor en cuatro letras

Nicolás e Isabel son almas gemelas destinadas a encontrarse, pero el camino del amor no es nada fácil. Mientras el padre de Nicolás persigue una llamada divina a la pintura, destrozando su tranquila vida, el mundo de Isabel se desmorona tras una tragedia familiar. Enviada a un convento, ella y Nicolás en el desengaño y la separación. Sin embargo, por avatares del destino, sus vidas se entrelazan en un milagroso reencuentro. Viernes 3: 20.00h Sábado 4: 23.00h Domingo 5: 20.00h.

Ponyo

La historia se centra en Sosuke, un chico de 5 años, y su relación con una princesa pez que ansía convertirse en un ser humano. Libre adaptación de "La sirenita" que obtuvo muy buena acogida de la crítica en el Festival de Venecia 2008. Sábado 4: 17.30h Domingo 5: 17.30h.

Un hombre y una mujer

CICLO DE CINE CLÁSICO en versión española y con proyección de NODO "CICLO FRANCE MON AMOUR" "UN HOMBRE Y UNA MUJER" (Un homme et une femme) de Claude Lelouch (F, 1966) Anouk Aimée y Jean-Louis Trintignant en una película mítica, gamadora de dos Oscars Anne es una joven viuda que tiene una hija pequeña y cuyo marido murió durante el rodaje de una escena peligrosa. Ella también trabaja en el mundo del cine. Jean-Louis Duroc es también un joven viudo que tiene un hijo de corta edad; es un hombre más bien triste e introvertido. Sábado 4: 20.00h.

El cautivo

Año 1575. El joven soldado Miguel de Cervantes es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén. Consciente de que allí le espera una cruel muerte si su familia no paga pronto su rescate, Miguel encontrará refugio en su pasión por contar historias. Sus fascinantes relatos devuelven la esperanza a sus compañeros de prisión y acaban por llamar la atención de Hasán, el misterioso y temido Bajáde Argel, con el que comienza a desarrollar una extraña afinidad. Mientraslos conflictos crecen entre sus compañeros, Miguel, llevado por su inquebrantable optimismo, comenzará a idear un arriesgado plan de fuga. Viernes 10: 20.00h y 23.00h Sábado 12: 20.00h.

Campamento garra de oso

Maia (9), una imaginativa y alborotada niña, y Jan (9), un niño miedica de ciudad, lucharán a contrarreloj para salvar el campamento de verano amenazado por el excéntrico constructor Sebastián Sebastián. Para ello, buscarán sin descanso un oso que creen que todavía habita en el valle pero que nadie ha visto. En esta intrépida aventura les ayudará Fritz, una divertida y gruñona mofeta… ¡Que habla! Y que se unirá al equipo para salvar el valle y sus animales. Domingo 12: 17.30h Lunes 13: 17.30h.

Sketch. Cuidado con lo que dibujas

Una niña con mucha imaginación deja caer accidentalmente su cuaderno en un misterioso estanque y sus dibujos cobran vida. Criaturas disparatadas y un poco peligrosas se escapan por la ciudad, sembrando el caos. Junto a su hermano y con la ayuda de su despistado padre, deberán atrapar a sus propias creaciones antes de que el desastre sea total. Ópera prima de Seth Worley, director, guionista y experto en efectos visuales que debuta con una película que mezcla aventura, fantasía, comedia y emoción a partes iguales. Presentada en el Festival de Toronto, el film está protagonizado por Tony Hale, (“Arrested Development”, “Veep”) y D’Arcy Carden (“The Good Place”, “Una boda explosiva”). Completan el reparto un elenco joven encabezado por Bianca Belle y Kue Lawrence, dos talentos que encarnan de forma conmovedora el dúo infantil de hermanos. Sábado 25: 23.00h Domingo 26: 17.30h y 20.00h.

Downtown Abbey: El gran final

DOWNTON ABBEY: EL GRAN FINAL, el regreso a la gran pantalla del fenómeno mundial, nos muestra a los Crawley y al personal de la casa adentrándose en los años 30. A medida que el emblemático reparto de personajes afronta cómo encarar el porvenir de Downton Abbey, todos ellos deberán abrirse al cambio y dar la bienvenida a un nuevo capítulo. Viernes 31: 20.00h y 23.00h Sábado 1 de noviembre: 23.00h Domingo 2 de noviembre: 20.00h

Espectáculos

"Vuelta Abajo" en concierto

"Vuelta Abajo" es un grupo formado en Oviedo y compuesto mayoritariamente por asturianos, unidos por el amor a la música y en especial por la música popular y folklórica de América latina. Los fundadores del grupo eligieron este nombre rememorando sus viajes por la Isla de Cuba y aludiendo a la región tabaquera de más prestigio por la calidad de su hoja. En sus inicios la base musical del grupo era la música tradicional cubana, pero tras la ampliación de componentes realizada en 2006, nuestro repertorio se ha ampliado a canciones pertenecientes a todo el folklore hispanoamericano, permitiéndonos ser nexo de unión afectiva con multitud de países y personas de habla hispana. Asturias siempre ha tenido una intensa y fértil relación con aquella América, que representaba la tierra de las oportunidades para decenas de miles de jóvenes que "cruzaron el charco" en una aventura que cambiaría sus vidas para siempre. Sábado 11: 20.00h.

La Maxa de la primer vez

La Maxa de la primer vez es una obra de José Ramón Oliva Alonso Dentro del marco del Día Mundial de la mujer rural recuperamos la función ganadora del premio del público "Fundación Caja Rural de Gijón" a la mejor función del Salon de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás 2025, de la mano del GT "Carbayín" Sinopsis A un cabrero ya entrado en años y aficionado a la magia lo llevan a una casa de citas para que se estrene. Pero tras ello hay otras intenciones. Sábado 18: 19.30h.

Dani Mateo. ¿Por qué no te callas?

El carismático humorista Dani Mateo llega al Teatro Prendes a contarnos su peculiar versión de la realidad actual con su espectáculo "¿Por qué no te callas?" Si quieres pasar un muy buen rato disfrutando de una visión irónica y a la vez muy cercana no te lo pierdas: Dani Mateo en directo en el Teatro Prendes. Domingo 19: 18.00h.

Otello

Nueva producción del Teatro Real en coproducción con la English National Opera y la Kungliga Operan de Estocolmo Coro y Orquestra Titulares del Teatro Real Pequeños Cantores de la Comunidad de Madrid "Otello" es una ópera de Giuseppe Verdi, basada en la obra de William Shakespeare. La historia se desarrolla en Chipre, donde el gobernador Otello, un moro veneciano, enfrenta celos y traición tras la llegada de su lugarteniente Iago, quien promueve la rivalidad entre su esposa Desdemona y su novio Roderigo. La obra explora temas de amor, ambición y la tragedia que surge de la traición, convirtiendo a Otello en un símbolo de la violencia de género y las relaciones tóxicas. Estrenada en 1887, "Otello" es considerada una de las grandes obras maestras de la ópera italiana. Jueves 23: 19.30h.

El jardín de las posibilidades de Carlos Troyano

Cuenta Federico en sus «suites» que él conoce un lugar maravilloso llamado el jardín de las posibilidades. Allí habitan los amores que nunca fueron, los hijos que no nacieron y las decisiones que nunca se tomaron. Allí comparten espacio plano de vida inédita como si fueran cangilones de una noria. Pero para llegar a esa extraña tierra, uno tiene que vencer a una peligrosa fiera: el dragón del sentido común. Puede que allí siga viviendo Emilia Llanos, su mejor amiga, empeñada en un amor que ni siquiera fue. Esta obra se gestó partiendo de un doble desafío: ¿Seremos capaces de mirar a Federico con una nueva mirada? ¿Lograremos transformar la poesía de las suites en un espacio dramático? Entonces apareció un nombre: Emilia Llanos, la mujer que más amó a Lorca. Este texto, cargado de lirismo, nos sitúa en torno a su figura. Viernes 24: 21.00h.