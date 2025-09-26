Las oposiciones sanitarias más masivas en Asturias ya tienen fechas: más de 65.000 inscritos para 2.003 plazas fijas

Las oposiciones sanitarias de este otoño ya tienen fecha. Serán dos fines de semana de noviembre –el sábado 8 y el domingo 9; el sábado 29 y el domingo 30– cuando se ejecuten la mayor parte de los exámenes de unas convocatorias que totalizan 65.039 inscritos para 2.003 plazas fijas convocadas la pasada primavera por el Servicio de Salud del Principado (Sespa).

El mayor contingente de aspirantes –un total de 49.631– realizará su ejercicio el fin de semana del 8 y 9 de noviembre en el Recinto Ferial Luis Adaro, de Gijón, en turnos de mañana y tarde. Entre tanto, el último fin de semana de ese mes se examinarán la mayor parte de los médicos, según señala el cronograma que los responsables del Sespa trasladaron ayer a los representantes de los sindicatos. Los ejercicios de los facultativos tendrán como escenario la Facultad de Medicina, en Oviedo, también en turnos matutino y vespertino.

Un grupo de categorías, entre las que figuran algunas bastante numerosas –administrativos, telefonistas, técnicos de radiodiagnóstico y de laboratorio, fisioterapeutas y planchadoras–, tendrán sus exámenes a lo largo del primer trimestre de 2026.

En la tabla que acompaña a estas líneas no se incluyen tres categorías que tendrán sus ejercicios el domingo 30 de noviembre: odontología (con 140 aspirantes para 13 plazas), facultativos de análisis clínicos (121 candidatos para 6 plazas) y farmacéuticos de atención primaria (92 candidatos).

No se utilizará el campus de Viesques

Según ha podido saber este periódico, el espacio ferial gijonés puede dar cabida de manera simultánea a unos 10.000 opositores. Aunque se barajó la posibilidad de echar mano también de aulas del campus de Viesques, finalmente fue descartada, dado que se da por hecho que el volumen de presentados será sensiblemente inferior al de inscritos.

Como es habitual, los números más abultados de aspirantes corresponden a auxiliares administrativos, con 15.097 candidatos para 280 plazas; a celadores, con 13.261 aspirantes para 151 puestos; y a auxiliares de enfermería (TCAE), con 8.990 inscritos para 270 plazas. Llama a atención el elevadísimo número de enfermeras que concurren al proceso selectivo: 7.222 para sólo 299 plazas.

Para hacerse una idea de la envergadura de estos datos, cabe indicar que el número de candidatos a la actual convocatoria de plazas sanitarias es superior al de demandantes de trabajo apuntados al Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA), que a finales del pasado mes de agosto era de 48.298 personas.

Plazas de tres años

Las 2.003 plazas de personal estatutario ofertadas corresponden a las ofertas de empleo público (OPE) de 2022, 2023 y 2024. Las 46 convocatorias incluyen 722 plazas de médico, 299 de enfermería, 280 de auxiliar administrativo, 270 de técnico de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y 151 de celador. Las 281 restantes son para categorías entre las que figuran fisioterapeutas (33) administrativos (21), terapeutas ocupacionales (16) o higienistas dentales (15), entre otras.

Novedades en los ejercicios

El Sespa ha decidido introducir cambios en los procesos selectivos con el objetivo de "atraer talento nuevo y facilitar la incorporación de profesionales más jóvenes". Dos de las novedades afectan directamente a la fase de oposición para médicos especialistas.

La primera consiste en poner fin a la estructura de dos ejercicios y realizar un único examen teórico-práctico (práctico significa de supuestos prácticos, no de practicar con pacientes, obviamente).

Las preguntas tendrán un formato de tipo test, como lo establece una norma aprobada en 2016 por iniciativa de Podemos y que tuvo su origen en las irregularidades registradas en los procesos selectivos del Sespa celebrados en 2011, algunos de los cuales llegaron a los tribunales.

La segunda novedad consiste en que la inscripción a las pruebas se abrirá a las personas que tengan la titulación requerida en el momento del examen.