La OSPA presenta una temporada abierta a todos los públicos: toda la programación

Lo "trascendente" para la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) en esta nueva temporada 2025/26 que se presentó ayer en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo es su vocación de ganarse y abrirse al público, a todos los públicos, y, por otra parte, la estética y la poética que impregnan al programa Schubert o Shostakovich.

Así lo expresaron, reunidos encima del escenario, la consejera de Cultura, Vanesssa Gutiérrez, el director titular, Nuno Coelho, y el nuevo gerente de la OSPA, Oriol Roch, encantado de que su primer acto público tras su nombramiento en verano haya sido la presentación del programa.

Roch habló de los públicos a los que la OSPA quiere ganarse, sumar más abonados, para los conciertos generales y extraordinarios, pero se refirió también a la construcción de una "cultura musical", y en ese sentido avanzó que abrirá una parte de los ensayos para los escolares. Para que vean lo que es un director trabajando con la orquesta en una sinfonía.

La OSPA contará para esta nueva temporada con tres colaboradores artísticos: el violonchelista Nicolás Aldstaedt, con el que la sinfónica inaugurará el programa los dias 9 y 10 de octubre, en Gijón y Oviedo, con "La grande", la sinfonía nº 9 de Schubert; con la flautista gallega Clara Andrada (actuará a las órdenes de Kristiina Poska en un programa con dos estrenos y la Sinfonía nº 3 de Mendelssohn) y el pianista gijonés Martín García García, que abordará el concierto nº 1 de Chaikovski con Nil Venditti en el podio.

El programa alterna otros invitados con las sesiones dirigidas por Coelho, entras las que se encuentra una sinfonía de Honegger ola nº15 de Shostakovich o un programa con dos obras de Martínez Burgos.

En los conciertos extraordinarios, la sesión especial dedicada a los directores de orquesta traerá a Oviedo y Langreo (en este caso) a Johannes Sachlaefli, con un programa de Puccini, Bruch y Brahms y Héctor Corpus al violín. En este apartado Jaume Santonja dirigirá una sesión con alumnos del conservatorio, habrá un concierto especial de "El Léon de Oro" con su director, Marco García de Paz, y el proyecto "Pangea" de Abraham Cupeiro con la dirección de Dimas Ruiz.

Otros invitados especiales de esta temporada incluyen al director y violinista Shunsuke Sato, a François Leleux (oboe y dirección), el director Otto Tausk con el violinista Javier Comesaña, la directora y violinista Antje Weithaas, el "Cuarteto Quiroga", el pianista Bezhod Abduraimov o el tuba David Moen, dirigido por Ramón Tebar en un programa dedicado a Dvorak.